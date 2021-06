Un homme découvre que son fils est son oncle après que son grand-père ait couché avec sa petite amie .

Ce que l’utilisateur de TikTok a dit à propos de son prétendu drame familial (Photo : @StackS1400/Tiktok)

Un homme affirme qu’il a eu le cœur brisé après avoir découvert que son fils était en fait son oncle à cause d’une liaison que son grand-père avait eue avec sa petite amie.

L’utilisateur de TikTok “StacksS1400” a déclaré dans une brève vidéo que son grand-père avait couché avec son partenaire “tout le temps” où ils restaient avec lui.

Il a déclaré dans la vidéo virale: ” J’ai découvert que mon fils était vraiment mon oncle.

“Mon grand-père a baisé ma copine tout le temps que nous restions avec lui.”

L’homme semble bouleversé dans la vidéo et est vu en train de se froisser le visage et d’essuyer une larme de son œil avec un masque facial jetable.

Il a également suggéré dans la légende que son grand-père pourrait être un rat d’amour en série.

L’homme a écrit: “Je ne peux pas croire que j’attendais plus d’un homme qui avait une toute autre famille au coin de la maison de ma grand-mère.”

L’homme regarde au loin apparemment pour traiter les nouvelles (Photo: @StackS1400/Tiktok)



Il partage ses sentiments dans un post de suivi (Photo : @StackS1400/Tiktok)

Dans un deuxième clip, il a ajouté: “Je veux toujours être séparé de ma vie de fils / oncle (sic). Pourquoi mon grand-père me ferait-il du mal comme ça.’

Les collègues TikTokers ont partagé leur choc et ont montré leur soutien à Stacks dans la section commentaires.

Plus : Famille



Fikayomi Olagbami a déclaré: «J’étais confus et maintenant je comprends. Je veux redevenir confus.

Une autre personne a ajouté: «Je dirais que j’aime votre fils malgré tout. Certainement plus facile à dire qu’à faire.

‘Je prie pour toi mec. Dieu vous protège!’

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();