Un homme déguisé en Joker de Batman arrêté après une attaque au couteau

Le train de la ligne Keio a été arrêté et les passagers se sont échappés. Photo : KAZUHIRO NOGI/. (.)

Dix-sept personnes ont été blessées le 31 octobre à Tokyo lors d’un attentat contre une rame de métro. L’attaque a laissé une victime, un homme de 70 ans, dans un état critique. Un homme de 24 ans, déguisé en Joker de Batman, a été arrêté sur les lieux pour tentative de meurtre.

Des images du suspect après l’attaque le montraient assis dans le train de la ligne Keio, vêtu d’un costume violet à la Joker avec une chemise verte. Il tenait un couteau et fumait une cigarette.

Les seize autres victimes ont subi des blessures physiques mineures, notamment l’inhalation de fumée, rapporte Mainichi News.

Des vidéos ont été téléchargées sur les réseaux sociaux puis diffusées à la télévision japonaise montrant des passagers courant dans les wagons du train, essayant de s’échapper. Un feu flambait en arrière-plan et de la fumée remplissait la voiture. Le train s’est arrêté d’urgence et les passagers sont sortis des fenêtres de la voiture.

Nikkei rapporte que, selon un témoin, le suspect a répandu un liquide autour du train puis a déclenché un incendie.

« Je pensais que c’était un coup d’Halloween », a déclaré un autre témoin. « Puis, j’ai vu un homme marcher dans cette direction, agitant lentement un long couteau. »

Il y aurait eu des gens dans le train qui se dirigeaient vers les événements d’Halloween.

« Il commettait cet acte sans montrer aucune émotion, juste mécaniquement », a déclaré un autre témoin (via The Guardian). « Je pense que cela a fait peur à tout le monde. »

Le train s’est arrêté à la gare de Kokuryu. Photo : KAZUHIRO NOGI/. (.)

Selon The Sankei News, le suspect aurait déclaré avoir eu des problèmes au travail et avec des amis. Il visait à tuer plusieurs personnes et à obtenir la peine de mort.

La tenue du Joker n’était apparemment pas un accident. « J’admirais que le Joker tue des gens », a-t-il déclaré. Le suspect a ajouté qu’il avait acheté cette tenue, un costume violet et une chemise verte, à porter lors de la perpétration de ce crime.

Alors que de tels crimes sont rares au Japon, dix personnes ont été blessées lors d’une attaque à l’arme blanche contre un train de Tokyo en août dernier.