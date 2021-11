Un homme d’Essex emprisonné après avoir percé un trou de 5 cm dans le cerveau d’un voisin en bricolage | Royaume-Uni | Nouvelles

Eddie Achunche, 45 ans, a été emprisonné à Chelmsford Crown Court le 22 octobre pendant quatre ans et six mois, a déclaré la police d’Essex, après avoir laissé un homme avec des lésions cérébrales et une déficience physique « importante ».

Des agents avaient été appelés à une adresse à Church End, Harlow, vers 13 heures le 3 août de l’année dernière, à la suite d’informations selon lesquelles un homme avait été attaqué avec une perceuse électrique.

Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Achunche tenant toujours la perceuse à la main.

Les enquêteurs ont établi qu’Achunche avait été confronté à la victime, qui aurait la trentaine, qui n’était pas satisfaite de son forage tard dans la nuit précédente – ce qui avait empêché les habitants de dormir.

Des témoins ont déclaré aux policiers qu’ils disaient une dispute entre les deux hommes.

Ils ont également vu les conséquences de l’altercation, avec Achunche se tenant au-dessus de la victime avec la perceuse à la main, appelant une ambulance.

Achunche a affirmé qu’il agissait en état de légitime défense et qu’il n’avait pas eu l’intention de blesser qui que ce soit.

À la suite d’un procès devant le même tribunal où il a été emprisonné, il a été reconnu coupable de GBH sans intention le 20 septembre.

L’agent-détective Alana McCreath, l’enquêteur du CID de Harlow, a déclaré que M. Achunche était «un homme instable dont les actions ont eu un impact énorme sur sa victime.

« Il a montré peu de remords pour ses actions et a essayé de persuader les agents qu’il agissait en état de légitime défense.

« Heureusement, nous et le jury avons pu voir à travers cela et il passera désormais un avenir prévisible en prison. »

DC McCreath a salué le « courage » de la victime et le soutien dont a fait preuve sa famille.

« Il devra vivre avec les conséquences des actions d’Achunche pour le reste de sa vie et a fait preuve d’une bravoure incroyable tout au long de l’enquête et du processus judiciaire. »

À la suite de la condamnation, DC McCreath a déclaré que l’utilisation d’une perceuse électrique contre une autre personne était « inimaginable ».