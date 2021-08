Un homme devenu millionnaire avec Dogecoin veut maintenant acheter Cardano

in

Glauber Contessoto, qui est devenu millionnaire Dogecoin, a déclaré qu’il commencerait “à acheter autant de Cardano que possible humainement”.

Vous vous souvenez sûrement de Glauber Contessoto, peut-être pas à cause de son nom, mais parce qu’il est devenu célèbre il y a quelques mois en publiant sur Reddit qu’il était devenu millionnaire grâce à son investissement dans Dogecoin. À l’époque, il écrivait : « J’ai acheté le 5 février 2021 environ 5 millions de dogecoins à environ 4 centimes. 69 jours plus tard, le 15 avril 2021 – je suis devenu millionnaire ».

Après cela, il n’a pas cessé de proclamer les avantages de la pièce de monnaie doggy meme. En fait, en juin, malgré les pertes dues au crash crypto ce mois-ci, il a déclaré qu’il ne vendrait pas ses dogecoins pour le monde. Plus tard, en juillet, il a avoué qu’il vivait sur Dogecoin et qu’il avait quitté son travail, maintenant il se consacre en tant que youtuber à promouvoir la crypto.

Contessoto a déclaré hier à CNBC que même s’il n’avait toujours pas l’intention de vendre ses avoirs DOGE, vous souhaitez utiliser autant que possible votre revenu disponible pour acheter Cardano (ADA) :

“Je vais commencer à acheter autant de Cardano que possible avec chaque petit peu d’argent que je commence à gagner à partir de maintenant.”

Il a poursuivi en disant à CNBC que s’attendra à “une baisse massive” du prix avant de commencer à investir dans $ ADA, comme vous l’avez fait avec Dogecoin. Il a également mentionné qu'”il allait être le plus grand supporter de Cardano”.

Votre crypto préférée

Selon un tweet qu’il a publié hier, en plus de Dogecoin et Cardano, les autres crypto-monnaies sur lesquelles Contessoto est optimiste pour les cinq prochaines années sont Ethereum, Bitcoin et XRP. Dans votre cas, Dogecoin est prioritaire.

Je crois que dans les 5 prochaines années, le Top 5 des crypto-monnaies sera : 1. #Dogecoin

2. #Ethereum

3. #Bitcoins

4. #Cardano

5. #XRP – SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) 26 août 2021

De plus, il a demandé à ses followers de faire leurs propres listes :

Étant donné que Contessoto n’a pas acheté Ethereum depuis le début, il considère Cardano comme le “prochain meilleur pari”, dit-il. Les partisans de Cardano, comme Contessoto, le voient comme un concurrent d’Ethereum car son créateur, Charles Hoskinson, est également co-fondateur d’Ethereum.

Cardano fonctionne déjà sur un modèle de preuve de participation, PoS. Pour cette raison, la communauté Cardano considère la blockchain comme une alternative plus verte à Ethereum. Mais contrairement à Ethereum, Cardano travaille toujours sur ses capacités de contrat intelligent, qu’il prévoit de publier dans le cadre d’une mise à jour en septembre.

Soit dit en passant, Contessoto a réalisé une enquête sur Twitter pour connaître l’opinion de ses abonnés sur la baisse ou la poursuite de la hausse du prix du Cardano à partir de 2 USD (aujourd’hui, il vaut 2,7 USD, soit dit en passant). Les réponses étaient à parts égales, la moitié a dit oui et l’autre non.

Ce sera peut-être plus facile. Pensez-vous que #Cardano descendra en dessous de 2,00 $ ou ne coulera plus jamais ? #ADA – Millionnaire SlumDOGE (@ProTheDoge) 27 août 2021

