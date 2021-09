Un homme d’Everton révèle un mentor clé derrière le «changement» des perspectives du football

in

L’attaquant Salomon Rondon a révélé l’influence que Rafael Benitez a eu sur sa carrière alors qu’il se prépare pour un éventuel début à Everton lundi soir.

Rondon, 31, rejoint les Toffees le jour de la date limite de transfert. Ce sera la troisième fois qu’il jouera sous l’Espagnol, après avoir travaillé avec Benitez à Newcastle et Dalian Professional. L’international vénézuélien a passé la campagne 2018-2019 en prêt avec les Magpies de West Brom.

Il a fait 32 apparitions dans l’élite et a marqué 12 buts. Un déménagement en Chine a suivi et le puissant attaquant a marqué 14 fois en 28 sorties.

Benítez a quitté la tenue d’Extrême-Orient en janvier de cette année, préoccupé par la santé de sa famille en raison de la pandémie. Il était un choix choc pour remplacer Carlo Ancelotti à Goodison Park en raison de ses précédentes relations avec Liverpool.

Mais il a guidé les Merseysiders vers deux victoires et un match nul lors de leurs trois premiers matchs ce trimestre. Les Blues accueillent Burnley lundi soir et Rondon a été pressenti pour jouer un rôle.

Et l’ancien tueur à gages du Zenit a révélé comment Benitez l’avait convaincu de devenir un joueur d’Everton.

“Tout le monde dans le monde du football le connaît”, a-t-il déclaré, selon The Mail. «Je l’ai félicité quand j’ai découvert qu’il venait à Everton, puis j’ai dû attendre parce que la Super League chinoise est un gâchis à cause de Covid.

“Rafa m’a appelé en Espagne et m’a dit” continuez à vous entraîner et ne mangez pas beaucoup “. Le 30 août, je m’entraînais encore seul et le 31 il m’a dit qu’il était prêt… Tout est allé très vite.

Rondon explique l’impact de Benitez

Il y a clairement une admiration mutuelle entre le patron d’Everton et l’as sud-américain. Rondon n’est pas un buteur prolifique avec 136 buts en carrière en 412 sorties.

Mais il offre bien plus à une équipe avec une présence physique à l’avant. Et l’ancien Malagasy a reconnu le rôle que Benitez a joué dans son développement.

“Je connais Rafa depuis quatre ans et il a complètement changé ma vision du football”, a-t-il ajouté. “Il m’a montré des choses que je n’avais pas vues en 10 ans de jeu, comment entrer dans la surface, bouger pour l’équipe et obtenir un avantage contre le défenseur.”

Everton affrontera une équipe de Burnley avec juste un point solitaire à son nom cette saison. Les hommes de Sean Dyche ont fait match nul avec Leeds United la dernière fois mais ont perdu contre Liverpool et Brighton.

