Un homme d’Hibernian rend hommage à la star celtique

Le défenseur Paul McGinn a rendu hommage à Kyogo Furuhashi et à « l’incroyable » Tom Rogic après la défaite 2-1 d’Hibernian contre le Celtic en finale de la Coupe de la Ligue écossaise, s’adressant au Mail.

Si King Kyogo est le porte-drapeau du Celtic d’Ange Postecoglou – à la suite de son manager japonais et prenant d’assaut le football écossais – alors Tom Rogic incarne parfaitement les capacités de l’entraîneur à transformer l’eau en vin.

Il n’y a pas si longtemps, l’international australien semblait être sur le point de quitter Parkhead. La forme physique et la forme l’avaient abandonné. Et un transfert de 3,5 millions de livres sterling au Qatar ne s’est effondré qu’à la onzième heure il y a 15 mois.

Postecoglou en sera ravi.

Depuis qu’il a retrouvé son ancien patron des Socceroos à Glasgow, Rogic est un homme renaissant, le soi-disant « Magic Man » de Brendan Rodgers agitant sa baguette et jetant un sort sur la finale de la Premier Sports Cup de dimanche.

Le Celtic de Postecoglou pourra-t-il à nouveau remporter le triplé national ?

« Tom Rogic est un joueur de football incroyable », soupira un McGinn abattu.

C’est Rogic qui a mis en place le vainqueur de la deuxième mi-temps de Kyogo, un glorieux coup franc volé rattrapant la ligne de fond des Hibs avant que l’attaquant du Celtic Samurai ne termine en beauté.

Cela aurait pu être controversé – les joueurs d’Hibernian s’étaient arrêtés, s’attendant à ce qu’un remplaçant soit fait – la beauté du vainqueur du Celtic résidait dans sa simplicité.

«Il y avait des moments où (Rogic) dirigeait le spectacle. S’il se retourne et dépasse quelques-uns avant de jouer avec quelqu’un, alors c’est bien », ajoute McGinn.

« Le premier but contre nous était bien trop simple. (Furuhashi) est vif et c’est un tueur. Il a fait la différence aujourd’hui et a beaucoup de mouvement.

L’héroïsme de Kyogo à Hampden Park signifie qu’il a maintenant marqué 16 buts en 25 matchs. Les frais de 4,6 millions de livres sterling payés aux géants de la J-League Vissel Kobe semblent moins chers de jour en jour.

Si Daizen Maeda, Reo Hatate et Yosuke Ideguchi peuvent imiter son impact, alors nous aurons une course au titre pour les âges à espérer au printemps.

