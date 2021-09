Un homme d’Hyderabad, suspecté de viol et de meurtre sur mineur, retrouvé mort sur une voie ferrée après la menace de “rencontre” du ministre

in

Un homme d’Hyderabad, accusé d’avoir violé et tué une fillette de 6 ans, a été retrouvé jeudi matin sur la voie ferrée du district de Janagaon à Telangana. Alors que la police appelle cela un cas de suicide, l’incident survient deux jours après qu’un ministre de Telangana a averti d’une “rencontre”.

L’accusé, Pallakonda Raju, 30 ans, a été identifié par les marques de tatouage sur ses bras. La police soupçonne qu’il s’est suicidé en venant devant un train.

Telangana DGP M Mahendar Reddy s’est rendu sur Twitter pour confirmer le suicide. “#AttentionPlease : L’accusé de “Agressions sexuelles et meurtres d’enfants @ Singareni Colony, retrouvé mort sur la voie ferrée, dans les limites de #StationGhanpurPoliceStation. Déclaré après vérification des marques d’identification sur le corps décédé », a-t-il tweeté.

Raju s’était enfui depuis que les voisins de nuit ont trouvé le corps de la fillette de six ans enveloppé dans un drap dans sa maison. Une chasse à l’homme massive a été lancée par la police de Telangana et une récompense de Rs 10 lakh a été annoncée pour les informations menant à son arrestation.

Mardi, le ministre du Telangana, Malla Reddy, avait déclaré que l’accusé “sera tué lors d’une rencontre”. « Nous allons attraper le violeur et le meurtrier. Il y aura une rencontre après sa capture », avait déclaré Reddy aux journalistes à Hyderabad.

