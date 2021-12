Un homme dit que l’acteur l’a payé pour le « faire semblant de le battre »

Alors que le deuxième procès sur l’attaque présumée de Jussie Smollett a lieu, l’un des deux hommes accusés d’avoir attaqué Smollett a comparu mercredi et s’en tient à son histoire d’origine. Entertainment Tonight rapporte que les deux frères disent que Smollett les a payés pour « faire semblant de le battre ». Smollett fait actuellement face à six chefs d’inconduite et est accusé d’avoir menti à la police concernant le passage à tabac de 2019.

Comme beaucoup s’en souviennent, Smollett a fait les gros titres d’un incident en 2019 où il semblait être victime d’un crime haineux après avoir été battu et frappé d’insultes homosexuelles par deux hommes. Après enquête, les autorités auraient découvert un stratagème interne dans lequel Smollett (qui est à la fois ouvertement homosexuel et noir) a payé aux deux hommes 3 500 $ pour mettre en scène un passage à tabac afin de poursuivre sa carrière d’acteur par rapport à la publicité.

Abel Osundairo a raconté à la salle d’audience sa relation avec l’ancien d’Empire, affirmant que les deux se sont rapprochés pendant son apparition en tant que figurant dans le drame FOX. « Nous sommes devenus de très bons amis », a déclaré Osundairo à propos de Smollett. « Je l’appellerais mon frère. Osundairo a déclaré qu’ils avaient eu une conversation avant l’attaque truquée au cours de laquelle ils ont discuté de ce qui constituerait la meilleure optique. « Je pense qu’il a dit qu’il y aurait une caméra pour capturer la fausse attaque – qu’il voulait une caméra pour capturer la fausse attaque », a déclaré Osundairo. Il a déclaré qu’il avait accepté de mettre en scène l’attaque par besoin de rembourser l’acteur pour son aide. « J’ai accepté de le faire, surtout parce que je me sentais redevable à Jussie », a-t-il déclaré. « Il m’a également décroché un rôle de remplaçant dans Empire, et je pensais qu’il pourrait faire avancer ma carrière d’acteur. »

Osundairo a fait face à un contre-interrogatoire difficile de la part de la défense, qui a commencé à creuser des trous dans son témoignage. « Même s’il fume, tu penses toujours qu’il est sérieux ? a demandé l’avocat de la défense Shay Allen, par CNN. « Il avait l’air sérieux », a répondu Osundairo. Allen a accusé Osundairo avec sa série de questions, examinant plus en détail les motivations d’Osundairo derrière l’acceptation du stratagème. « Vous avez attaqué Jussie parce que vous vouliez l’effrayer pour qu’il vous embauche », a demandé Allen, auquel Osundairo a répondu: « Non ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas envisagé la possibilité d’une implication de la police dans un complot qui attirerait une attention accrue sur toutes les personnes impliquées, Osundairo a répondu « Je ne réfléchissais pas ». Allen a clos ses questions en disant: « Nous sommes enfin d’accord sur quelque chose. »