Un homme du Bihar refuse de rendre Rs 5,5 lakh crédités à tort sur son compte, affirme que le Premier ministre Modi le lui a envoyé

Une erreur involontaire d’un responsable bancaire qui a conduit à un crédit à tort de Rs 5,5 lakh sur le compte d’un homme a déclenché une série d’événements dramatiques après que le bénéficiaire a refusé de restituer le montant à la banque. L’incident s’est produit dans le district de Khagaria du Bihar. Lorsque la banque s’est approchée de l’homme et lui a demandé de restituer le montant, il a simplement refusé d’obtempérer en disant que l’argent lui avait été envoyé par le Premier ministre Narendra Modi.

L’affaire concerne une banque Gramin à Khagaria où la banque a envoyé par erreur 5,5 lakh Rs à Ranjit Das, un résident du village de Bakhtiyarpur qui relève du poste de police de Mansi. La banque a envoyé plusieurs avis à Das mais il n’a pas prêté attention et a affirmé avoir dépensé la totalité du montant.

La banque a alors déposé un FIR auprès de la police et l’homme a ensuite été arrêté. Das a déclaré à la police que lorsqu’il avait reçu le montant, il pensait qu’il s’agissait du premier versement de Rs 15 lakh comme promis par le Premier ministre Modi. « J’ai dépensé tout l’argent. Maintenant, je n’avais pas d’argent sur mon compte bancaire », a déclaré Das.

Le SHO du poste de police de Mansi a déclaré qu’une enquête était en cours dans cette affaire.

