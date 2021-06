Un homme du Colorado qui a poignardé un homme noir plaide coupable de crime de haine fédéral federal .

Un homme du Colorado a plaidé coupable à un crime haineux fédéral avec intention de tuer pour avoir poignardé un homme noir alors qu’il postulait pour un emploi dans un restaurant de restauration rapide en Ontario, en Oregon.

Selon des documents judiciaires, Nolan Levi Strauss, 27 ans, est entré dans un restaurant Arby’s en Ontario le 21 décembre 2019, où il a vu la victime assise seule dans une cabine. L’homme attendait de rencontrer le responsable pour fournir les documents d’une demande d’emploi en attente, comme l’a rapporté KATU.

Strauss s’est approché de l’homme par derrière et l’a poignardé à deux reprises dans le cou dans ce que les procureurs ont qualifié d’attaque non provoquée.

Une bagarre s’ensuivit entre Strauss et la victime, qui tenta de saisir le couteau et empêcha Strauss de le poignarder à nouveau. Il a réussi à se libérer de l’emprise de Stauss et a couru de l’autre côté du restaurant avant de s’effondrer, selon des documents.

Un préposé à l’entretien serait intervenu et aurait utilisé une ceinture pour attacher les mains de Strauss derrière son dos jusqu’à l’arrivée de la police. Lorsque l’employé a demandé à Strauss pourquoi il avait poignardé la victime, il a répondu : « Parce qu’il était noir et que je n’aime pas les Noirs. »

Nolan Levi Strauss. 17 septembre 2020 (prison du comté de Malheur)

La victime poignardée a subi deux lacérations au cou et a été transportée par avion vers un hôpital de Boise, dans l’Idaho, pour une intervention chirurgicale d’urgence.

« L’accusé est tenu responsable de son attaque vicieuse et raciste contre un homme noir qui a été pris pour cible en raison de la couleur de sa peau », a déclaré le procureur général adjoint. Kristen Clarke pour la Division des droits civiques du ministère de la Justice.

« Les actes de violence à motivation raciale ne doivent pas être tolérés dans notre pays aujourd’hui. La Division des droits civils du ministère de la Justice continuera de travailler avec nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour garantir que les personnes qui commettent des crimes motivés par des préjugés soient traduites en justice pour leurs actions. »

Strauss a admis qu’il essayait de tuer l’homme en raison de sa haine aveugle pour les Noirs. Il a plaidé coupable à une accusation de crime haineux avec tentative de meurtre et encourt une peine maximale de prison à vie.

“Ce crime sert de rappel horrible que le racisme et le sectarisme existent toujours et menacent la sécurité des communautés de couleur”, a déclaré le procureur américain par intérim. Scott Erik Asphaug pour le district de l’Oregon. « Les crimes haineux non seulement blessent les victimes, mais répandent la peur dans des communautés entières. Cette condamnation devrait envoyer un message fort selon lequel les forces de l’ordre fédérales ne toléreront pas les actes de violence motivés par la haine et agiront rapidement pour demander des comptes aux responsables. »

Kieran L. Ramsey, agent spécial en charge du FBI dans l’Oregon, a déclaré : « Tout le monde mérite d’aller travailler sans craindre d’être victime de violence à cause de son apparence ou de sa façon de vivre. Des attaques racistes comme celle-ci, alimentées par la haine et fondées sur l’ignorance, frappent le cœur de notre communauté. Nous devrions tous puiser notre force dans notre diversité et travailler ensemble pour protéger nos voisins. »

La date de la condamnation de Strauss est fixée au 9 septembre.

