Un homme du Michigan fait face à 15 accusations de braconnage de cerfs

Un homme du Michigan précédemment reconnu coupable d’avoir tué illégalement un cerf de Virginie fait face à 15 nouvelles accusations après la découverte de neuf mâles braconnés dans une grange de Decatur.

La police qui a répondu à une plainte pour violence domestique le 17 octobre a repéré le cerf et a alerté le ministère des Ressources naturelles du Michigan.

Le DNR a déterminé que le cerf appartenait à Justin Ernst, 33 ans, un criminel condamné qui est soupçonné d’avoir tué le cerf alors qu’il était en repérage depuis son camion et a tiré illégalement sur les mâles à l’aide d’un projecteur.

Les agents de conservation du MRN Matt Page et Tyler Cole ont saisi huit trophées le 17 octobre. Deux jours plus tard, un jour après l’arrestation d’Ernst à la suite de la plainte pour violence domestique, Page a découvert un autre mâle fraîchement mort dans la grange.

Le propriétaire a autorisé Page et Cole à effectuer des recherches aux deux dates.

Le 20 octobre, les agents de conservation ont exécuté un mandat de perquisition et découvert deux fusils de chasse et une arbalète, ainsi qu’un carreau d’arbalète ensanglanté dans le lit du camion d’Ernst. Les agents ont également trouvé un projecteur portatif sous le siège du conducteur.

Ernst, qui a été arrangé le 9 novembre devant le 7e tribunal de district de Paw Paw, pourrait être condamné à payer 59 500 $ en dédommagement. Sa prochaine comparution devant le tribunal est le 20 décembre.

En 2018, Ernst a été reconnu coupable de chasse illégale et de possession de cerfs de Virginie. Son casier judiciaire comprend la possession de méthamphétamine, la fuite d’un policier et une troisième grève pour conduite en état d’ébriété.

Le lieutenant Gerald Thayer de la division de l’application de la loi du MRN du Michigan a déclaré dans un communiqué de presse jeudi :

« C’est dommage que ce criminel ait gâché la chance pour des chasseurs éthiques et légaux d’avoir l’opportunité de prendre l’un de ces trophées de cerf. Non seulement ce criminel a volé la ressource naturelle, mais il a également endommagé les cultures agricoles, et ce depuis un certain temps.

Parmi les charges retenues contre Ernst figurent deux chefs de possession d’armes à feu par un criminel; deux infractions liées aux armes à feu pour crime ; chasse avec un permis révoqué et neuf chefs d’abattage illégal de cerfs.

Les neuf dollars comprenaient cinq avec 10 points de bois, un neuf points et trois huit points.