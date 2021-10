Un homme du Minnesota accusé d’avoir diffusé illégalement des matchs de la MLB, de la NFL, de la LNH et de la NBA à des fins lucratives

Les autorités fédérales ont accusé un homme du Minnesota d’avoir tenté d’extorquer 150 000 $ à la Major League Baseball après avoir piraté son système informatique. Le bureau du procureur américain du district sud de New York et le FBI ont inculpé Joshua Streit, 30 ans, de diffusion illégale de contenu de la MLB, ainsi que de la Ligue nationale de hockey (NHL), de la National Basketball Association (NBA) et de la Ligue nationale de football (NFL).

Les forces de l’ordre ont déclaré dans un communiqué de presse qu’entre 2017 et août 2021, Streit exploitait un site Web sur lequel il diffusait illégalement les matchs en direct des ligues sportives à des fins lucratives. Il a obtenu un accès non autorisé aux sites Web des ligues et détourné les identifiants de connexion d’abonnés légitimes, selon les autorités, et son stratagème a entraîné des pertes d’environ 3 millions de dollars pour l’une des « ligues sportives victimes ».

En outre, ont déclaré les autorités, Streit, également connu sous le nom de Joshua Brody, a tenté d’extorquer les 150 000 $ à la MLB, menaçant de faire connaître les vulnérabilités de son site qu’il prétendait avoir exploitées.

« Streit a lancé le stratagème d’extorsion en même temps qu’il exploitait les systèmes informatiques de la MLB pour obtenir un accès non autorisé au contenu protégé par le droit d’auteur qu’il diffusait à des fins lucratives », a déclaré le communiqué de presse.

Streit fait face à cinq chefs d’accusation, notamment la fraude par fil, l’accès à un ordinateur protégé, la transmission numérique illicite et l’envoi de menaces interétatiques.