Un homme du Minnesota qui aurait tenté d’agresser une femme âgée à Walgreens s’est transformé en flic par sa propre mère

Les enquêteurs du Minnesota à la recherche d’un homme capturé sur une vidéo de surveillance qui aurait renversé une femme âgée alors qu’elle tentait de lui arracher son sac à main alors qu’elle entrait dans un Walgreens ont été informés de l’identité de l’homme par sa propre mère.

Isaiah Jamal Foster, 18 ans, de Richfield, se trouvait déjà dans la prison du comté de Ramsey dans le cadre d’un détournement de voiture mardi d’une femme et de son jeune enfant, a annoncé le département de police de St Paul. Sa mère a appelé la police et a remis son fils aux autorités, a déclaré un porte-parole de la police à Fox News.

Une femme de 81 ans a été blessée lorsqu’un voleur suspect a tenté de lui arracher son sac à main alors qu’elle entrait dans un Walgreens du Minnesota en plein jour. (Service de police de Saint-Paul)

Il fait maintenant face à une tentative de vol aggravé au premier degré et à des voies de fait au troisième degré ayant entraîné des lésions corporelles importantes pour le vol du 23 décembre à l’extérieur du dépanneur.

Une vidéo de sécurité de l’intérieur du Walgreens montre des clients entrant. Alors qu’une femme de 81 ans entre à l’intérieur, un homme est vu derrière elle en train de lui arracher un sac à main des mains. Alors qu’elle essaie de s’accrocher, elle est violemment traînée au sol.

« Elle est tombée au sol, s’est cognée la tête et a subi une hémorragie cérébrale, entre autres blessures », a déclaré la police dans un article sur Facebook. « Mais elle est dure et n’a pas abandonné son sac à main ou l’argent qu’il contenait et devrait bientôt sortir de l’hôpital. »

Un voleur présumé vu sur une vidéo de sécurité était lié à un vol de Walgreens où une femme a été blessée. (Service de police de Saint-Paul)

La femme a connu des complications à cause de l’attaque, a indiqué la police, ce qui lui a fait rater Noël avec sa famille.

L’agression présumée est similaire à un autre incident au cours duquel une femme de 85 ans a été volée dans une épicerie Aldi un jour plus tôt. Elle a passé une semaine à l’hôpital après avoir été blessée lorsqu’un homme a saisi son sac à main dans le parking alors qu’elle chargeait des courses dans un véhicule, a rapporté TwinCities.com.

Des images de sécurité ont capturé une image d’un homme soupçonné d’avoir volé une femme de 85 ans le 22 décembre dans le parking d’une épicerie. (Service de police de Saint-Paul)

La femme a déclaré à la police qu’elle avait couru après le suspect, mais il l’a poussée au sol et sa tête a heurté le trottoir.

Elle a subi une crise cardiaque, deux yeux au beurre noir et a perdu 4 000 $ qu’elle avait retirés de la banque pour acheter des cadeaux de Noël. Les autorités ne pensent pas que les deux incidents aient été commis par les mêmes suspects.