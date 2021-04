Un homme du Mississippi souffre d’un AVC quatre heures après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson ⋆ .

par Arsenio Toledo, Natural News:

Un homme du Mississippi a eu un caillot sanguin et un accident vasculaire cérébral à peine quatre heures après avoir reçu le vaccin à dose unique contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) de Johnson & Johnson. Sa famille pense que le vaccin est responsable de son calvaire.

Brad Malagarie, 43 ans, de Saint-Martin, Mississippi, a été admis dans un hôpital de Louisiane à la suite d’un accident vasculaire cérébral. (Connexes: un homme du New Jersey dans un état critique avec un coronavirus moins d’un mois après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson.)

“[His family] m’a appelé et m’a dit qu’il avait ce vaccin et que quelque chose ne va pas, nous pensons que c’est un accident vasculaire cérébral », a déclaré la tante de Malagarie, Celeste Foster O’Keefe. Selon elle, Malagarie, père de sept enfants, était un homme jeune et en bonne santé. Il prenait des médicaments contre l’hypertension, mais n’avait aucun autre problème de santé important qui pourrait expliquer l’AVC.

«Il ne peut pas parler. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Il ne peut pas encore vraiment tout mettre en place.

O’Keefe a déclaré que Malagarie avait d’abord éprouvé des effets indésirables alors qu’il était au travail. Il a informé son collègue que son bras lui faisait mal, mais cela a été ignoré comme un symptôme normal après la vaccination.

Environ une heure après cela, il est tombé inconscient et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

O’Keefe et d’autres membres de la famille de Malagarie sont certains que le vaccin Johnson & Johnson a causé son accident vasculaire cérébral.

«Il n’a pas sauté d’un avion ce jour-là. Il n’a rien mangé de différent. Il a pris le vaccin », a déclaré O’Keefe. «C’est ce que je pense avoir été le facteur qui a contribué à lui avoir subi un AVC.»

«Nous voulons qu’il puisse communiquer, pouvoir marcher et parler à nouveau, même si ce n’est pas parfait», a-t-elle ajouté.

O’Keefe a signalé l’AVC de Malagarie au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins. Son médecin n’a pas exclu la possibilité que le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson ait causé l’accident vasculaire cérébral.

Au moment de la publication, Malagarie était stable mais toujours dans un état critique dans l’unité de soins intensifs neurologiques de l’Ochsner Medical Center à la Nouvelle-Orléans.

Il est paralysé du côté droit mais est capable de manger et de boire avec du soutien. Sa famille dit qu’il a besoin d’au moins un an de thérapie et de rééducation avant de pouvoir retrouver son ancien moi.

Les autorités sanitaires nient que l’AVC était lié au vaccin Johnson & Johnson

Selon le département de la Santé de l’État du Mississippi (MSDH), le cas de Malagarie est différent des autres incidents de coagulation sanguine liés au vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson.

«Le Département de la Santé de l’État du Mississippi est attristé d’apprendre la récente maladie de M. Malagarie et lui souhaite bonne chance», a écrit Liz Sharlot, porte-parole du MSDH. «L’Agence enquête certainement sur la situation. Il est difficile, voire impossible, d’attribuer la cause et l’effet à l’heure actuelle. »

Sharlot a souligné que les accidents vasculaires cérébraux ne sont pas associés au vaccin Johnson & Johnson. Elle a ajouté que les réactions indésirables graves au vaccin surviennent généralement entre six et 13 jours après son administration, et non en quelques heures.

«Sur les six cas notés [of blood clotting], toutes sont des femmes âgées de 18 à 38 ans », a poursuivi Sharlot. «Hier, le Département de la santé de l’État du Mississippi a suspendu l’ensemble de l’administration [Johnson & Johnson] vaccin jusqu’à ce que le [Food and Drugs Administration]. »

