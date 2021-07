Un homme du NJ arrêté pour confrontation raciste fait l’objet d’une enquête pour des incidents racistes passés: rapport .

in

Cette semaine, Edward Cagney Mathews est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons après avoir été filmé en train de lancer une tirade raciste de six minutes contre ses voisins. Il semble maintenant que sa nouvelle notoriété ait motivé les procureurs du New Jersey à réexaminer des allégations similaires de son passé.

Selon les rapports, des sources liées à l’affaire allèguent que Mathews fait actuellement l’objet d’une enquête par le bureau du procureur du comté de Burlington quelques jours seulement après le rodage qui a fait les gros titres de la semaine dernière. Les allégations antérieures contre lui incluent une confrontation en 2016 avec une femme noire nommée Jazmyn Jene.

Jene a affirmé qu’elle et Mathews avaient eu un échange houleux et raciste au sein de la communauté des condos où ils vivaient tous les deux. Elle dit également qu’elle aussi a capturé l’interaction à la caméra.

TMZ note : « Dans la vidéo, Mathews prétend ouvertement avoir des flics dans sa poche arrière, et il donne à Jazmyn 2 options : gérer un différend qu’ils avaient cordialement ou légalement. Il suggère fortement que la voie légale ne fonctionnera pas, car il est si proche des flics… ils ne lui feraient rien.

Plus tard dans la vidéo, lorsque Jene accuse Mathews d’avoir utilisé le mot n, il répond en précisant que même s’il a utilisé l’épithète raciale, il n’a pas été armé comme elle le suggère.

Jene dit qu’à sa grande consternation lorsqu’elle a signalé l’incident, rien n’en est sorti. Cependant, en raison de l’attention nationale que Mathews reçoit actuellement, les enquêteurs l’ont contactée au cours de la semaine dernière pour s’excuser de ne pas avoir pris sa réclamation plus au sérieux lorsqu’elle s’est produite.

Il a également été signalé que la vidéo de Jene de sa confrontation avec Mathews a été partagée avec les forces de l’ordre et sera incluse dans l’enquête élargie du procureur.

Comme le Grio l’a signalé précédemment, la police du mont. Laurel, New Jersey, a arrêté Mathews après que son interaction à caractère raciste avec des voisins vendredi a conduit à une confrontation communautaire lundi.

« Apprenez vos lois. Ce n’est pas l’Afrique ou (inaudible) ou où que tu sois putain », dit Mathews à son voisin, qui est noir. L’homme répond lors de leur rencontre du 2 juillet: “Je suis né en Amérique, monsieur… et je m’en fous de vous.”

Lorsque la police est arrivée, Mathews, 45 ans, leur a dit qu’ils n’avaient aucune juridiction à son domicile, en disant: “Allez parler à ces f ** king n ***ers.” Lorsque l’officier dit à Mathews d’arrêter, il répond : « Va te faire foutre, va parler aux n***ers, et fais-leur savoir de quoi je parle et quels putains de droits ils ont.

Lorsqu’un officier lui a demandé d’arrêter de parler et de rentrer chez lui, Mathews a refusé, affirmant qu’il se tenait sur une “propriété commune”.

Sur la vidéo capturant sa tirade, il a donné son adresse à plusieurs reprises avant de s’éloigner, en lançant le défi: “Viens f ** king me voir.”

Lundi, une centaine de manifestants se sont présentés pour faire exactement cela.

Jazmyn Suszynski et sa mère, Aliya Robinson, faisaient partie de ceux qui sont venus au domicile de Mathews lundi pour protester, affirmant qu’ils avaient été victimes de son comportement raciste au cours des années passées.

“J’ai essayé. Nous avons essayé d’obtenir justice, et si nous obtenions justice, cela ne se produirait pas maintenant », a déclaré Robinson.

Une femme qui a déclaré avoir été harcelée par Mathews mais ne voulait pas être identifiée a déclaré à 6ABC News qu’il avait vandalisé sa maison avant la rencontre virale du 2 juillet.

“Triste parce que cela ne devrait pas être si fréquent”, a-t-elle déclaré. « Si le système judiciaire avait fait son travail comme je l’ai dit précédemment, il ne serait pas ici à ce stade. Il aurait dû être arrêté il y a des années.

Selon le rapport, les problèmes sont dus à des problèmes entre Mathews et le conseil d’administration de l’association des propriétaires dans le complexe de condos Essex Place où il vit. Mais Robinson a déclaré qu’il avait l’habitude de harceler les autres.

“Le gars est hors de son rocker, et ils doivent le faire sortir”, a-t-elle déclaré à Fox 29. “Il ne peut pas harceler et agresser racialement les gens, cracher sur les gens, défoncer les portes, casser les fenêtres et écrire” Les vies blanches comptent “sur truc.”

