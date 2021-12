Un homme du NJ écope de plus de 2 ans pour avoir volé plus de 481 000 $ de fonds de secours COVID

Un homme du New Jersey a été condamné à plus de 2 ans de prison fédérale pour avoir volé plus de 481 000 $ de fonds de secours COVID, ont annoncé jeudi les autorités.

Bernard Lopez, 40 ans, de Sayreville, a été condamné par vidéoconférence par le juge de district américain Peter Sheridan à 30 mois de prison pour avoir reçu un programme de protection des paiements frauduleux [PPP] des fonds pour une fausse entreprise et pour le dépôt d’un chèque du Trésor volé et altéré de 211 886,87 $, a annoncé jeudi la procureure américaine par intérim Rachael A. Honig.

Selon des documents judiciaires, Lopez a déposé le chèque du Trésor américain modifié sur un compte d’entreprise créé par Lopez sous le nom de Pezlo Management, LLC, basé dans le nord du Brunswick. Il a ensuite transféré ou retiré les fonds du faux compte d’entreprise avant que la banque ne puisse détecter la fraude.

En juin 2020, Lopez a déposé un prêt PPP frauduleux, destiné à aider les petites entreprises en difficulté pendant la pandémie, au nom de « Company-1 », une fausse entreprise qu’il prétendait être la propriété.

Il a affirmé que l’entreprise inexistante comptait 25 employés avec des charges salariales mensuelles d’environ 192 000 $ et d’autres dépenses hypothécaires et de services publics. Un prêteur a approuvé la demande de Lopez et il a reçu 481 502 $ dans les fonds de secours d’urgence. Les procureurs ont déclaré qu’il avait ensuite utilisé l’argent pour son usage personnel.

Il a été arrêté en Floride en juillet 2020 à la suite d’une enquête multi-agences avant d’être renvoyé par des autorités dans le New Jersey.

En plus de la peine de prison, Lopez a été condamné à trois ans de liberté surveillée et a ordonné la restitution de 137 000 $ et la confiscation de 481 502 $, ont indiqué des responsables.