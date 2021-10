Un homme du Texas a pourchassé un voleur de voitures qui aurait traîné des femmes à mort avec une batte de baseball

in

Un homme du Texas a aidé à arrêter un tueur présumé lors d’un vol de voiture après avoir survécu à un incident similaire il y a des mois.

Lewis Matos était assis à son bureau le 26 mai lorsqu’une voiture s’est écrasée dans son immeuble, le faisant tomber de sa chaise et poussant des débris sur lui. Deux personnes, Juan Mendez et Jaritza Chavarria, sont sorties de la voiture et ont tenté de tirer sur Matos pendant que son bureau le plaquait au sol.

Des mois plus tard, il se trouvait dans le même quartier d’Uvalde mercredi à 14h30 lorsqu’il a vu un homme essayer de forcer une femme, Jessica Garza, à sortir de sa voiture, a rapporté ABC 13.

“J’ai sauté dans ma voiture, je n’y ai même pas pensé”, a déclaré Matos. “Tout ce que je pensais, c’était ‘il ne s’enfuit pas’.”

Marcus Wayne Brock, identifié par la police, est parti avec le véhicule tout en traînant Garza sur le sol pendant quatre ou cinq pâtés de maisons alors que sa ceinture de sécurité la coinçait contre la voiture. Matos a suivi pendant un certain temps mais n’a pas pu arrêter l’incident avant la mort de Garza.

“J’étais mortifié”, a déclaré Matos. “Quand j’ai ramassé ce panneau qui était au-dessus de sa voiture et que j’ai vu ce qu’il lui avait fait, j’étais enragé.”

Brock a finalement percuté un lave-auto avant de s’enfuir à pied.

Matos a continué à poursuivre Brock jusqu’à ce qu’il le trouve à Ralston Liquors et l’y a gardé jusqu’à l’arrivée de la police. La police pense que Brock, 55 ans, avait cambriolé un magasin de pièces automobiles avant de voler la voiture de Garza dans le but de s’enfuir rapidement, a rapporté KHOU.

Les dossiers judiciaires indiquent que Brock est responsable de crimes remontant à 1985, avec des accusations allant de la possession de drogue au cambriolage.

Matos a expliqué qu’il en avait marre de « regarder tout le monde toujours s’éloigner ».