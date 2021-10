Un homme du Texas meurt après avoir dit aux gens de quitter sa pelouse

Un homme au Texas est mort après une fusillade avec la police à Austin suite aux efforts de la ville pour tailler une pelouse envahie par la végétation.

Tout a commencé par un effort de réduction des nuisances mercredi matin et s’est terminé quelques heures plus tard lorsque l’homme, armé de plusieurs armes, est sorti du garage alors que la maison brûlait autour de lui, ont indiqué les autorités. À 9 h 15 ce jour-là, la police d’Austin, ainsi que des agents d’application du code, ont signifié un mandat de perquisition à la maison pour une réduction des nuisances liées aux pelouses envahies par la végétation à l’avant et à l’arrière de la maison.

Environ une heure plus tard, alors que les sous-traitants du service d’application du code tondaient la pelouse, quelqu’un dans la maison a commencé à leur tirer dessus, le chef de la police d’Austin Joseph Chacon a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. L’homme aurait été décrit comme blanc et dans la cinquantaine. Il n’a pas encore parié identifié.

Aucun des entrepreneurs n’a été blessé et tous ont pu s’éloigner en toute sécurité de la maison.

Mais l’épreuve était loin d’être terminée.

Après les premiers coups de feu, les policiers ont essayé de parler à la personne à l’intérieur de la maison, a déclaré Chacon. Le résident n’a pas répondu.

Une équipe SWAT a été appelée à la maison, ainsi que des agents de santé mentale et un négociateur de crise. Une école primaire voisine a été mise en quarantaine. Un système de sonorisation a été utilisé, car les fonctionnaires n’avaient aucun autre moyen d’atteindre l’homme à l’intérieur de la maison.

« Le SWAT a passé plusieurs heures à essayer de négocier avec l’individu pour simplement sortir de la maison », a déclaré Chacon. Mais il n’y a pas eu de réponse.

Puis, juste après 15h15, le suspect a commencé à tirer sur des agents à l’arrière de la maison, a déclaré Chacon.

« Il y a eu plusieurs coups de feu sur les agents, et en raison de la menace immédiate, devant la maison, ils sont entrés à l’aide d’un robot », a-t-il déclaré.

Le robot a révélé qu’un incendie s’était déclaré à l’intérieur de la maison et qu’il se propageait rapidement. Les agents ont également entendu d’autres coups de feu à ce moment-là, bien qu’il ne soit pas clair où se trouvait le suspect et où il tirait, a déclaré Chacon.

On ne savait pas tout de suite comment l’incendie avait commencé.

Les agents ont reculé, mais pendant les 20 minutes suivantes, ils ont toujours essayé d’atteindre la personne à l’intérieur de la maison. À ce stade, la maison semblait être entièrement en flammes, selon Chacon. Pensant que l’homme à l’intérieur avait succombé aux flammes et à la fumée, Chacon a déclaré que les pompiers avaient commencé à éteindre l’incendie.

Mais l’homme n’avait pas succombé.

« Vers 15 h 39, la porte du garage s’est ouverte et le suspect est sorti du garage, les armes à la main », a déclaré Chacon. « À ce moment-là, un officier du SWAT a tiré et a frappé le résident, qui est tombé avec une blessure par balle. »

Les agents ont tenté d’administrer des secours vitaux avant que l’homme ne soit transporté à l’hôpital, mais il n’a pas survécu. Il a été déclaré mort à 16 h 01, environ sept heures après le début des efforts pour tondre la pelouse.

Chacon a déclaré que l’officier du SWAT qui a tiré sur le résident travaillait dans le département depuis huit ans et avait été placé en service administratif, conformément à la politique du département. Une enquête pénale et une enquête interne sont en cours.

Chacon a décrit le problème des nuisances liées aux pelouses comme une « situation continue avec le service du code concernant une pelouse envahie par la végétation dans la cour avant et arrière ».

Les voisins ont déclaré à KEYE, filiale locale de CBS, qu’ils avaient rarement vu l’homme qui vivait dans la maison. La maison se trouve dans le quartier Circle C, où le prix médian de la maison est de près de 750 000 $.

