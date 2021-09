Un homme emprisonné pour une caution de 50 000 $ et risque 7 ans pour avoir accidentellement sous-payé un soda de 43 cents ⋆ 10z viral

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Comté de Perry, Pennsylvanie – Lorsque Joseph Sobolewski a eu soif le mois dernier, il a vu une pancarte dans un dépanneur voisin qui faisait la publicité de deux bouteilles Mountain Dew de 20 onces pour 3 $. Sobolewksi ne voulait qu’une bouteille, alors il l’a attrapée, a jeté deux billets de 1 $ – pensant qu’il avait laissé un pourboire – et est sorti du magasin. Maintenant, il risque 7 ans de prison pour ça.

Parce que Sobolewski ne s’est pas rendu compte que le prix de vente ne s’appliquait qu’à l’offre de deux bouteilles, au lieu de laisser un pourboire comme il le pensait, il était en fait à court. Une seule bouteille coûte 2,29 $ et avec les taxes appliquées, il lui manquait en réalité 0,43 $.

Au lieu de simplement se rendre compte de l’erreur et de l’attribuer à une erreur inoffensive, le magasin a appelé la police – plus de 43 cents. Selon la police, le commis du magasin a suivi Sobolewski hors du magasin et lui a dit que 2,00 $ n’étaient pas suffisants, mais quand il a fait le calcul pour un soda à 1,50 $, c’était plus que suffisant, alors il est parti.

On ne sait pas comment cela est passé au niveau suivant d’implication de la police, car le greffier a déclaré à la police que Sobelewski “avait jeté 2 $ à la caisse”. Et, par ses calculs, il a en fait donné un pourboire au greffier.

Lorsque la police a rattrapé Sobolewski, au lieu de lui demander simplement deux quarts pour payer sa note, ils l’ont arrêté pour vol et enfermé dans une cage parce que le vendeur voulait qu’il soit puni. Selon la porte-parole de la police de l’État de Pennsylvanie, Megan Ammerman, les soldats « ne peuvent pas décider de ne pas inculper quelqu’un pour une affaire pénale, seules les victimes de certains crimes peuvent décliner les accusations. Si nous sommes appelés pour un incident impliquant un crime, nous suivons et appliquons le Code des crimes de l’Autorité palestinienne. »

Après qu’il ait été arrêté et jeté dans une cage, pour couronner le tout, ils ont fixé sa caution à 50 000 $ en espèces uniquement, ce qui signifie qu’il restera dans cette cage jusqu’à son procès en novembre car il est incapable de payer pour cela.

Le huitième amendement de la Constitution des États-Unis se lit comme suit : Une caution excessive ne sera pas requise, ni des amendes excessives imposées, ni des peines cruelles et inhabituelles infligées. Ici, au Free Thought Project, nous pensons qu’une caution de 50 000 $ pour un sous-paiement de 0,43 $ sur un soda est excessivement excessive, tout comme la peine de 7 ans à laquelle Sobolewski fait face. Malheureusement, cependant, ce n’est pas inhabituel.

La peine de Sobolewski met en lumière un grave problème avec la loi des « trois coups » du gouvernement. Ce qui aurait dû être le cas d’un homme s’excusant et payant les 0,43 $ s’est transformé en un incident massif qui coûtera aux contribuables des centaines de milliers de dollars et maintiendra en prison un homme par ailleurs entièrement innocent.

Selon Pennlive, la première condamnation pour vol de Sobolewski a eu lieu il y a plus de 10 ans et impliquait un réservoir d’essence. Il est parti sans payer. En décembre 2011, il a été arrêté pour avoir volé une paire de chaussures dans un K-Mart du comté de Cumberland qui avait coûté 39,99 $.

Pour avoir volé les baskets et l’essence – il y a dix ans – Sobolewski a été condamné à trois mois de prison et a payé au gouvernement près de 1 000 dollars d’amende.

En vertu de la loi de Pennsylvanie, une première accusation de vol au détail où la valeur des objets volés est inférieure à 150 $ est classée comme une infraction sommaire, au même titre qu’une contravention pour excès de vitesse, selon Pennlive. La deuxième infraction, quel qu’en soit le montant, est alors un délit et la troisième infraction devient un crime.

“Pour moi, j’obtiendrais le facteur dissuasif si les vols de quelqu’un empiraient ou augmentaient en valeur”, a déclaré à Pennlive Brandon Flood, directeur de la Commission des libérations conditionnelles de l’État. « Mais le manque de discrétion est ce qui me dérange. C’est problématique car cela ne prend pas en compte le montant.

