Un homme « en mission pour collecter des puces dans tous les Wetherspoons au Royaume-Uni »

Boris Bennett pourra-t-il relever le défi bizarre avant que les jetons ne moisissent ? (Photo : PA/MEN)

Un homme prétend avoir pour mission de collecter un jeton de chacun des 925 Wetherspoons à travers le Royaume-Uni.

Boris Bennett, 45 ans, dit qu’il transporte avec lui un dossier de chips – chacune dans une pochette transparente et parfaitement étiquetée avec le restaurant où elles ont été achetées.

Son passe-temps hilarant a été révélé lorsqu’il a posté une photo de son « livre de collection de cartes à collectionner » sur Facebook.

Il est apparu sur le décompte des chips de Wetherspoon – un groupe sur le site où les fanatiques de Wetherspoon discutent du nombre de chips qu’ils ont obtenu avec leur repas.

Le défi est-il une liquidation? Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement souligné qu’il faudrait un certain temps pour visiter toutes les cuillères à travers le pays, ce qui signifie que les chips pourraient moisir.

Mais l’homme derrière le profil Facebook – qui contient une image de stock – affirme qu’il est extrêmement sérieux.

Boris a déclaré à Metro.co.uk qu’il avait enduit les puces de vaseline et de cire pour les faire durer plus longtemps.

Un porte-parole de Wetherspoon a salué le défi, qualifiant Boris de « unique en son genre ».

Son message sur Facebook se lit comme suit: « Soirée tous. Vous vous souvenez peut-être de mes belles œuvres comme le Stonehenge/chiphenge post ™.

‘Aujourd’hui, cependant, je vous apporte ceci. Un bon 38 jetons dans le Spinning Mule à Bolton cet après-midi.

«Je suis actuellement en mission pour collecter et enregistrer 1 puce de chaque Wetherspoons en Grande-Bretagne, et voici ce que j’ai jusqu’à présent.

« Si vous vous demandez « ce type se promène-t-il vraiment avec un livre de collection de cartes à collectionner rempli de jetons ? » La réponse est oui, oui je le veux.

La publication est devenue virale, rassemblant des dizaines de milliers de likes et de commentaires sur les réseaux sociaux.

Chaque puce a sa propre pochette et étiquette (Photo : PA/MEN)

Boris, de Bury, dit qu’il est ravi de la réponse et qu’il « adorerait serrer la main » du fondateur de Wetherspoon, Tim Martin, un jour.

Il a déclaré: «J’ai décidé de le faire parce que je pensais que ce serait amusant pour les autres membres du groupe, et aussi parce que cela me donne une excuse pour voyager au Royaume-Uni dans tous les pubs.

« J’essaie d’en avoir le plus possible, si je suis trop fatigué, je pourrais passer le relais à un autre passionné de puces. ‘

Il a ajouté: « C’est plutôt excitant – 18 000+ réactions sur Facebook, 110 000+ sur Instagram et 100 000+ sur TikTok, c’est quelque chose dont je suis fier, surtout quand je ne pensais pas que les gens l’aimeraient autant. »

Un porte-parole de Wetherspoon a déclaré: «Wetherspoon a de nombreux fans qui aiment visiter tous les pubs et enregistrer leurs visites. D’autres prennent des photos du tapis, mais ce monsieur est unique en son genre.

« Nous lui souhaitons bonne chance dans son entreprise et espérons qu’il parviendra à atteindre son objectif. »

