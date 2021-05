Un homme en mission pour lutter contre la menace de la drogue au Cachemire

Les dernières données obtenues du centre de désintoxication de la salle de contrôle de la police de Srinagar (PCR) brossent un tableau sombre.

Par Farooq Wani

C’est par pur hasard que j’ai rencontré Sahil Peerzada, entrepreneur, basé à Mumbai, qui, grâce à son travail acharné et à son dévouement, a bâti un empire commercial de 3000 crores et s’est fait un nom dans le monde des affaires, en Inde et à l’étranger. Il est le fondateur d’Expandable Infra Pvt Ltd, qui fournit des services dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’immobilier, de l’acquisition de terrains, des infrastructures et de la banque et aide les entreprises à développer et développer leurs activités.

Ce qui m’a le plus frappé, c’est que malgré son succès, Sahil Peerzada est non seulement une personne très humble, mais aussi extrêmement fière et passionnée par ses racines cachemiriennes.

Outre un désir inné de fournir des opportunités d’emploi aux habitants en créant des entreprises au Cachemire, il est également très bouleversé par le malaise de la toxicomanie qui s’est répandu comme une traînée de poudre au Cachemire et ne consume pas seulement notre jeunesse, mais détruit également la société. Les dernières données obtenues du centre de désintoxication de la salle de contrôle de la police de Srinagar (PCR) brossent un tableau sombre. La majorité des personnes hébergées ici appartiennent à la tranche d’âge des 18-35 ans. Cependant, en raison des tabous sociaux, alors que le nombre d’usagers de substances est très élevé, le nombre de ceux qui demandent de l’aide au centre de désintoxication est alarmant. Ainsi, Sahil Peerzada souhaite faire quelque chose de significatif pour arrêter cette tendance malsaine et faire prendre conscience des conséquences néfastes de la toxicomanie afin que les jeunes ne deviennent pas la proie de cette dépendance.

Dans la vallée du Cachemire, la toxicomanie est en hausse et selon des estimations prudentes, près de 2,5 jeunes lakh sont victimes de toxicomanie et le plus malheureux et inquiétant est que le fléau de la toxicomanie s’est même répandu parmi les filles de la vallée. Cependant, même si la toxicomanie est répugnante, les toxicomanes sont notre propre peuple et ne peuvent être abandonnés et laissés à la merci de Dieu. Afin de lutter efficacement contre cette menace et d’éloigner les toxicomanes de la toxicomanie, il est urgent de créer des centres de désintoxication et des centres de conseil pour lutter contre ce fléau social et cette grave menace pour la santé physique et médicale.

Il y a plusieurs raisons à la menace de la drogue dans la vallée, qui comprend le fait de vivre dans une zone de conflit, le manque de sensibilisation, la pression des pairs et, surtout, la disponibilité facile des stupéfiants. Selon les sources, un gramme d’héroïne coûte environ 3000 à 4000 Rs et selon les données publiées par la police du Jammu-et-Cachemire, 1132 cas liés à la drogue ont été enregistrés en 2020 même. Alors que la police et le service des accises font des heures supplémentaires pour appréhender les trafiquants de drogue, ces derniers continuent de trouver de nouvelles méthodes pour échapper à la détection et les dénonciations publiques concernant les trafiquants de drogue ne sont pas disponibles, probablement en raison de la peur des représailles.

Voyant le rôle remarquable de l’établissement dans la lutte contre le fléau de la toxicomanie par le biais de centres de conseil et de désintoxication, Sahil Peerzada estime que pour rendre cette campagne encore plus efficace, la participation des citoyens est indispensable. Ainsi, il envisage activement de lancer un plan d’intervention sociale qui comprendra des séances individuelles et familiales, l’identification des facteurs de stress dans la famille, le consentement de l’antagoniste, la réadaptation au travail, l’éducation à la prévention des rechutes et des conseils avant le congé. Il envisage de lancer ce programme en collaboration avec des membres de la société civile en tant que devoir moral découlant d’un sens exemplaire de la responsabilité sociale.

Le gouvernement et les ONG travaillant dans ce domaine devraient fournir une assistance et des conseils complets aux plans de Sahil Peerzada de mener une “ guerre ” totale contre la drogue pour aider les victimes de la toxicomanie à abandonner cette habitude débilitante et dissuader les autres d’expérimenter la drogue et donc sauver les générations futures du Cachemire. Ce journal a toujours été à l’avant-garde de la campagne contre la toxicomanie au Cachemire et a lancé avec véhémence contre ce fléau. Le journal Brighter Kashmir apprécie vivement le geste noble de Peerzada sahib et s’engage à fournir un soutien sans faille à son initiative novatrice.

(L’auteur est rédacteur en chef Brighter Kashmir, chroniqueur, commentateur TV, analyste politique. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Courriel: farooqwani61@yahoo.co.in)

