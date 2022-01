Un homme en prison pour cinq délits d’exhibitionnisme devant des mineurs à Dos Hermanas

01/05/2022

Des agents de la Police nationale ont arrêté RHR, un homme de 37 ans, en tant qu’auteur présumé de cinq crimes contre la liberté sexuelle et indemnité, en particulier de exhibitionnisme en présence de mineurs, dans la ville sévillane de Deux sœurs (Séville). Le juge a décrété son admission en prison.

Au cours des mois d’octobre et de décembre, il y a eu des preuves dans la ville nazaréenne de « différents actes d’exhibition obscène » devant les mineurs entre 9 et 15 ans dans les différents espaces publics où ils se trouvaient, comme le rapporte le Corps national ce mercredi dans un communiqué.

Les mineurs ont déclaré à la Police nationale et à leurs parents être « persécuté » et se sentir « harcelé » par un homme à la peau foncée qui cherchait une « proximité physique » avec eux pour leur montrer ses parties intimes et commencer à « se faire plaisir ».

Le maintenant détenu, avec contexte pour des événements similaires, a commencé sa progression criminelle dans les parcs publics de la ville avant femmes majeures et mineures, arrivant à être exposé à quelques mètres des écoles maternelles et primaires, ainsi qu’à proximité de la bibliothèque municipale.

Les déclarations des victimes, ainsi qu’une vidéo apportée par l’une d’elles, et l’intervention des vêtements utilisés dans les différents actes, pourraient aider les enquêteurs de la Brigade Locale de Police Judiciaire du Commissariat de Police Locale de Dos Hermanas à identifier ledit individu et procéder à son arrestation.