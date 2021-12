Un homme est arrêté à La Corogne pour avoir menacé ses parents et un arsenal d’armes est découvert

18/12/2021 à 15h34 CET

Redaction

La garde civile arrêté un voisin masculin d’Arteixo en tant qu’auteur présumé d’un crime de menaces graves dans l’environnement familial et a saisi une partie des armes sans autorisation, d’autres objets interdits et dangereux, dont certains faits maison.

Tel que rapporté par le Institut armé, les événements sont survenus à la suite de la plainte déposée par ses parents dans le Poste de la Garde civile d’Arteixo être menacé avec un couteau.

La Méritoire a procédé à l’arrestation et à la perquisition du domicile, où il a localisé différentes armes, dont un modèle de revolver à blanc ‘Bruni nouveau 380’ de calibre 9 millimètres avec cinq cartouches à blanc dans le tambour, trois carabines à air comprimé avec leurs munitions correspondantes et un arc avec un étui et trois flèches.

Les agents ont également saisi une hache, deux poings américains en forme de griffe, neuf cartouches de gaz pour faire exploser les projectiles à air comprimé, un marteau à tête carrée, une simulation d’arme en bambou à bec à l’intérieur d’un tube d’aspiration, diverses barres métalliques de travail avec des poignées artisanales, une machette faite d’un bâton en bois et d’une pierre à tailler et d’armes à trois lames.

Le détenu, ainsi que les actions menées, ont été traduits en justice dans le Jugement numéro 8 de La Corogne.