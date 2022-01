Un homme est battu à Vigo pour avoir défendu une femme contre une agression

01/03/2022 à 17:47 CET

VR

La Police Nationale de Vigo ce dimanche a arrêté un homme qui en frappait un autre rue Camelias. Les officiers sont arrivés juste au bon moment pour empêcher le combat de devenir incontrôlable. Selon des témoins de l’événement, la dispute a commencé lorsque l’homme qui a pris les coups a pris la défense d’une femme que l’autre aurait agressée à la terrasse d’une cafétéria.

L’agresseur a alors changé l’orientation de sa violence et a frappé le voisin qui l’avait prévenu. Il s’est jeté sur lui et l’a jeté au milieu de la piste cyclable. Après plusieurs coups de poing et en essayant de le frapper avec une chaise, le Police nationale pour arbitrer et arrêter les violents.

Ils ont été impliqués dans l’altercation une femme, que selon les informations à la police nationale, la bagarre avec l’homme a commencé : ils se connaissaient tous les deux et, apparemment, ils se sont disputés par téléphone portable ; l’agresseur lui-même et celui qui paraît recevoir des coups, qu’il ne les connaissait pas, et s’est retrouvé au milieu de leur discussion.

Les deux policiers sont venus avec des matraques et celui qui battait a pris une chaise pour se défendre et a tenté de frapper celui qui attaquait avec ses poings. L’un des agents a aussi heurté celui au sol, Alors une femme l’a défendu : « Celui-ci, celui-ci, celui-ci… »

Prendre une raclée en défendant une femme qui avait été agressée Vigo pic.twitter.com/L6xO7FpVal – SocialDrive (@SocialDrive_es) 3 janvier 2022

L’homme attaqué s’appelle Juan Carlos, et un jour après l’événement, il a déclaré à la chaîne de télévision Le sixième qui est intervenu pour tenter de protéger la femme. « La fille, s’échappant, je ne sais pas quel problème elle a eu avec son téléphone portable. Il l’a poussée et l’a jetée. Je suis allé vers lui et lui ai dit qu’il commettait un crime de violence de genre, qu’il ne pouvait pas frapper un femme, et qu’il allait dormir en prison. Il est venu vers moi, ils ont essayé de l’arrêter trois ou quatre fois, il m’a craché dessus et nous avons fini par nous battre à coups de pied et de poing », Expliquer.

Mais il n’a pas seulement pris les coups de son agresseur. Lorsque les agents sont arrivés, Juan Carlos a reçu un coup de la police. « Je lui ai dit, pourquoi m’attaques-tu si c’est moi qui suis blessé ?. Le policier a tenté de lui expliquer que ce « Nous ne savons pas qui il est, nous essayons juste de séparer les gens. »

L’homme portera plainte contre l’agresseur avec le constat de blessure qui indique des contractures dans le dos, des contusions sur une jambe, et une blessure à la paupière, « bien que celle qui est pire soit la fille », qualifié.