Un homme fait la roue derrière un journaliste de Weather Channel qui a du mal à se tenir debout

Le correspondant de Weather Channel, Jim Cantore, est à la Nouvelle-Orléans ce week-end pour couvrir l’ouragan Ida, qui a déjà dévasté certaines parties de la Louisiane depuis qu’il a touché terre dimanche après-midi. Comme d’habitude, Cantore rapporte en direct de certaines des zones dangereuses pendant la tempête, mais certains observateurs des médias sociaux se sont moqués de lui pour avoir pris des mesures extrêmes pour se protéger. Certains pensaient même qu’un homme tentant de faire la roue derrière lui était la preuve qu’il allait trop loin, mais le clip viral a été sorti de son contexte.

Le clip de cinq secondes montre Cantore luttant pour se tenir debout au coin d’une rue alors que le vent hurle autour de lui. Cantore portait un casque de baseball pour protéger sa tête. Derrière Cantore, on voit un homme essayant de faire la roue. Ce n’était que cinq secondes de la couverture de Cantore cependant.

EN DIRECT à la Nouvelle-Orléans, @JimCantore se tient au milieu des vents violents de #Ida. pic.twitter.com/ATuoiNJPcR – The Weather Channel (@weatherchannel) 29 août 2021

Dans un segment beaucoup plus long, Cantore a expliqué que les rafales de vent peuvent être ressenties à leur pire lorsqu’une personne se tient entre deux bâtiments. Si une personne se tient devant un bâtiment, elle ne ressentira pas ces rafales en raison de la direction du vent. L’homme faisant la roue a commencé sa tentative de gymnastique devant un immeuble. Dans le segment le plus long de Cantore, il s’est également déplacé devant l’un des bâtiments pour illustrer son propos.

L’ouragan Ida a touché terre dimanche à 11h55 à Port Furchon, en Louisiane. À 20 heures, heure locale, l’ouragan se situe à 30 miles à l’ouest de la Nouvelle-Orléans et est une tempête de catégorie 3, rapporte WDSU. La tempête se déplace à seulement 9 mph et a des vents atteignant 115 mph. On s’attend à ce qu’il fasse un virage vers le nord pendant la nuit, puis se déplace plus rapidement sur terre. Ida devrait se déplacer vers le nord-est, à travers le Mississippi et le Tennessee. Il devrait s’affaiblir rapidement, mais pourrait rester un ouragan tard dans la nuit de dimanche avant de devenir une tempête tropicale lundi.

Le gars de Weather Channel dans un casque de frappeur et le gars de pouvoir faisant une roue derrière lui pic.twitter.com/5rgGGHUSH7 – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 29 août 2021

Dans son dernier avis public, le National Hurricane Center a prévu une onde de tempête « catastrophique ». Des avertissements d’ondes de tempête sont toujours en vigueur pour Morgan City, la Louisiane jusqu’à la frontière entre l’Alabama et la Floride, le lac Borgne, le lac Pontchartrain, le lac Maurepas et la baie de Mobile. Un avertissement d’ouragan est également en vigueur pour Morgan City jusqu’à l’embouchure de la rivière des Perles, du lac Pontchartrain, du lac Maurepas et de la région métropolitaine de la Nouvelle-Orléans. Il y a plus de 850 000 ménages sans électricité en Louisiane, selon PowerOutage.us.