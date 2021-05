Un homme fond en larmes alors qu’une montre au prix de 20k £ ⋆ .

Antiques Roadshow est devenu émouvant ce soir alors qu’une montre valait 20000 £ (Photo: BBC)

Un homme a été réduit aux larmes lors de l’épisode de Antiques Roadshow de ce soir après avoir appris que la montre Rolex qui lui avait été offerte par son défunt père valait 20000 £.

Les experts se sont rendus à Stonor Park dans l’Oxfordshire pour le dernier chapitre du programme BBC One et un visiteur a apporté sa précieuse pièce d’horlogerie pour une évaluation de Richard Price.

Le propriétaire a révélé que son père avait acheté la montre pour 132 £ en 1972 pour lui-même à Birmingham et il l’a ensuite offerte à son fils quelques mois avant sa mort en octobre dernier.

«Cela signifie absolument tout pour moi», a-t-il déclaré. «Cela fait partie de mon père. C’est une montre très, très spéciale, qui est et restera pour toujours.

Le propriétaire avait conservé l’accessoire avec sa facture d’origine et des sangles supplémentaires.

Après avoir inspecté la montre, Richard a déclaré qu’elle pourrait rapporter 20000 £ si elle était vendue aux enchères, soit un bénéfice d’environ 18000 £, compte tenu du taux d’inflation depuis sa première acquisition.

La montre a été initialement achetée pour 132 £ (Photo: BBC)



Le propriétaire a déclaré que la montre était “ très spéciale ” pour lui (Photo: BBC)

Accablé d’émotion en entendant le personnage, le propriétaire est devenu visiblement bouleversé.

“ Mon père a adoré ce programme et il aurait été très fier de le voir ici, mais il ne se serait pas soucié de ce que ça valait ”, a-t-il ajouté plus tard à la caméra.

«C’était sa montre. Il aurait aimé l’idée que ça valait de l’argent, mais ça n’aurait rien signifié.

L’étonnante découverte de cette semaine survient après qu’un invité du Antiques Roadshow soit resté sans voix après avoir découvert que deux vieux livres de bibliothèque de l’école où il travaille valaient jusqu’à 30000 £.

Antiques Roadshow est diffusé le dimanche à 19h sur BBC One.

