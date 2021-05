Un homme gagne 34000 £ après avoir été limogé pour avoir fumé de l’herbe pour soigner son dos ⋆ .

Carl Pamment avait travaillé pour le cabinet pendant 14 ans et pensait y travailler jusqu’à sa retraite (Crédits: .)

Un homme qui a été limogé après avoir échoué à un test de dépistage de drogues au travail a reçu une indemnité pour licenciement abusif.

Les patrons de l’entreprise de recyclage Renewi, où il travaillait depuis 14 ans, a déclaré à Carl Pamment que le résultat était “ périlleux ” lors de son licenciement en avril dernier.

Il leur a dit qu’il prenait de la marijuana pour l’aider à dormir après avoir souffert de graves maux de dos, mais ils l’ont renvoyé en ajoutant que c’était “ par chance ” qu’il n’ait pas blessé le public ou ses collègues.

Cependant, le juge du travail Paul Housego a entendu dire qu’il n’était qu’un passager et qu’il aurait dû tenir compte de sa situation, il a reçu 33 766 £.

Il a également déclaré que le cannabis, la morphine sur ordonnance et les opiacés que prenait M. Pamment n’avait pas d’incidence sur son travail.

Le juge Housego a déclaré: “ Ce qui est incontestable, c’est que le problème de dos de M. Pamment était tout à fait réel.

«Il avait de fréquentes visites chez le médecin. Il devait subir une injection péridurale. Il a reçu différents médicaments pour soulager la douleur, y compris des patchs de morphine.

«Aucun ne semblait fonctionner pour lui. En décembre 2019, un ami lui a dit que le cannabis avait aidé, et il en a acheté à un ami.

“ Cela a fonctionné pour lui et l’a aidé à dormir, la douleur étant un problème qui l’empêchait de bien dormir. Finalement, ses médicaments, peut-être avec le cannabis, ont été suffisamment efficaces pour qu’il puisse retourner au travail.

Le juge a conclu: «Je conclus que les objections avancées sont toutes des manifestations de réticence à faire revenir M. Pamment, fondées sur l’usage de drogues illicites dans le passé, et non une véritable perte de confiance en lui.

«Il n’y a, à mon avis à ce stade, aucune raison pour laquelle il n’est pas pratique de le réintégrer.

«J’ai considéré que M. Pamment avait fait tous les efforts raisonnables pour trouver un emploi en cette période des plus extraordinaires. C’est une personne sans qualifications, qui a accédé à un travail qu’il aimait et dans lequel il était doué.

“ Il est difficile de le voir trouver facilement un autre emploi de ce type, en particulier compte tenu de la raison du licenciement et de ses antécédents de problèmes de dos, lorsque son travail est de nature physique.

‘Il est malheureux que [Renewi did not think it] pertinent que M. Pamment souffrait depuis longtemps d’un mal de dos aigu et que c’était la raison pour laquelle il avait pris du cannabis…. sa motivation n’était pas hédoniste.

