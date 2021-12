Un homme garde une pierre pendant des années en croyant que c’était de l’or, mais elle s’est avérée beaucoup plus précieuse | Vie

Qu’est-ce qui « pèse » de plus, un trésor monétaire ou un trésor scientifique ? Cela dépend à qui vous demandez…

Dans la région de Goldfields – Esperance en Australie, il y a eu une véritable Fièvre dorée au XIXème siècle. De grandes quantités de ce minéral y ont été extraites.

Près de deux siècles plus tard, au XXIe siècle chasseurs de trésors armés de détecteurs de métaux, ils parcourent toujours la zone à la recherche d’une pépite oubliée.

L’un d’eux est David Hole, qui en 2015 a trouvé ce roche rougeâtre de seulement 39 centimètres de long, mais pesant 17 kilogrammes, quelque chose d’anormal est un rocher relativement petit :

David Hole était convaincu que à l’intérieur du rocher il y avait de l’or, alors il a décidé de le mettre en pièces.

Il a tout essayé : marteaux, scie, perceuses… Impossible. La roche n’a pas souffert d’une égratignure.

Il l’oublia un moment, jusqu’à ce qu’il décide de l’emmener au musée de Melbourne. Là, ils lui ont révélé que c’était un rocher bien plus précieux que l’or. Du moins d’un point de vue scientifique : il s’agissait de une météorite vieille de 4,6 milliards d’années.

Le musée a examiné des milliers de pierres étranges que les gens apportent au cours des 37 dernières années, comme l’explique Science Alert, mais seulement deux se sont avérés être des météorites.

L’un d’eux, ce rocher qu’ils ont baptisé du nom de Maryborough, comme la ville près de l’endroit où David Hole l’a trouvé.

En quoi une roche terrestre est-elle différente d’une météorite ? Le premier test est le poids. La plupart des météorites sont beaucoup plus lourdes que les roches que nous connaissons, car elles contiennent de grandes quantités de fer ou d’autres métaux lourds.

Experts des musées de Melbourne ils ont réussi à couper la météorite avec une scie diamantée, et ils ont découvert que dans un grand pourcentage c’est du fer, saupoudré de gouttes cristallisées d’autres minéraux, ce qui certifie son origine spatiale.

Le géologue Dermot Henry pense que vient de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, comme expliqué dans le journal The Sydney Morning Herald.

Un test au carbone indique que est venu sur Terre il y a entre 100 et 1 000 ans.

Scientifiquement, il est beaucoup plus précieux que l’or, et certainement beaucoup plus rare. Un véritable trésor spatial, offrant des indices sur l’origine du système solaire.