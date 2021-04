Un homme géorgien tue sa petite amie, tire sur la police avant de se suicider

Une femme a été abattue en Géorgie par son petit ami, qui s’est ensuite suicidé.

Kira Ammons de Monticello a été abattu à plusieurs reprises le 25 avril en Géorgie. Elle n’avait que 41 ans, selon WGXA.

Lire la suite: Un officier de Louisville impliqué dans le décès de Breonna Taylor prend sa retraite, pour recevoir une pension complète

Kira Ammons

(Crédit: Facebook)

Des témoins ont vu le partenaire de la victime, un habitant d’Eatonton âgé de 38 ans James David Mathis, tirez et tuez la victime dans le comté de Jasper.

En arrivant au domicile du suspect dans le comté voisin de Putnam, il a ouvert le feu sur une voiture de patrouille du comté de Putnam selon le Georgia Bureau of Investigation. Mathis a été retrouvé mort près de sa remorque au-dessus d’un fusil à carabine Hi-Point .380, l’arme qu’il a peut-être utilisée pour se suicider.

“Il les a accueillis avec des coups de feu”, a déclaré le shérif de Putnam Howard Sills selon The Telegraph.

Les députés n’ont pas riposté.

«Ils ne savaient même pas que la voiture avait été percutée jusqu’à ce que nous ayons trouvé (Mathis) mort», a déclaré le shérif.

Le bureau d’enquête de Géorgie a déclaré que le motif de la fusillade n’était pas clair.

Kira Ammons (Crédit: Facebook)

Lire la suite: Ryan Coogler rédige un éditorial condamnant les lois électorales en Géorgie

Marques Phillip Sr., une amie d’enfance d’Ammons, a déclaré qu’elle était une personne spéciale, selon WXGA.

«Kira étant la seule fille, elle était la pom-pom girl des deux côtés», a-t-il ajouté en faisant référence au moment où ils faisaient du sport lorsqu’ils étaient enfants.

Il a dit avoir appris la tragédie par SMS. «Je me suis tiré sur le bord de la route et j’étais sous le choc. Je devais retrouver mes repères.

Il a admis qu’il n’avait pas vu la victime récemment mais qu’ils se tenaient les uns les autres via les réseaux sociaux. Marks Sr. a ajouté que son style de vie n’indiquerait jamais que quelque chose comme ça pourrait lui arriver.

«Souvent, malheureusement, ce sont eux qui succombent à ce genre d’événements horribles et tragiques.» Il a ajouté qu’il regrettait de ne pas rester en meilleur contact avec son ami.

«Notre quartier s’appelait d’ailleurs Five Mile Road… et nous étions Five Mile Road pour la vie», a déclaré Marks. «Cela vous fait revenir dans votre esprit et dire que je souhaite, nous avons eu l’opportunité ou en avons profité pour nous réunir plus souvent.»

Un groupe Facebook intitulé 5MileRoad4Life organise un mémorial en l’honneur de la victime.

«Salut tout le monde … faisons quelque chose de positif pour la mémoire de Kira Ammons. Invitez tous ceux que vous connaissez qui ont une connexion à 5 Mile Road et parlons des bons jours! », A écrit l’administrateur.

Les proches d’Ammons se sont rendus sur Facebook pour reconnaître sa vie écourtée. Ils l’appelaient affectueusement «Cochon».

«Tu vas me manquer Kira Ammons Je n’ai pas pu dormir depuis que j’ai entendu la nouvelle. Oncle Rudy-Linda Syrita Ammons – et tous mes frères et sœurs et petits-enfants, je vous garde dans mes prières. La belle âme est partie trop tôt. Les prières vont à tous. Reposez-vous sur Cuz », a écrit un utilisateur, Joycine Lumpkin.

Tu vas me manquer Kira Ammons🙏🏽🙏🏽Je n’ai pas pu dormir depuis que j’ai entendu la nouvelle.Oncle Rudy-Linda-Syrita Ammons-et tous les frères et sœurs et… Publié par Joycine Lumpkin le lundi 26 avril 2021

Syreeta Manning a ajouté: «Seigneur, ayez pitié» Kira Ammons, vous ne méritiez pas que Jésus soit une clôture autour de ma sœur, mon Bruh, tous ses frères et sœur et Seigneur, s’il vous plaît, gardez ses bébés et sa mère enveloppés dans vos bras d’amour et de réconfort. Toute la ville a ressenti celui-ci Love You Pig.

Seigneur, ayez pitié‼ ️ Kira Ammons tu ne méritais pas ça 😢 Jésus, s’il te plaît, sois une clôture autour de ma sœur, mon Bruh, tous ses frères … Publié par Syreeta Manning le lundi 26 avril 2021

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager