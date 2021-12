Un homme gifle une femme dans le métro de New York, des policiers enquêtent

Lire du contenu vidéo

Échec au crime du NYPD

Un trajet en train à New York est devenu violent pour une femme, qui a eu une main au visage après s’être disputée avec un prétendu fluage … un gars que le NYPD essaie maintenant de trouver.

L’incident s’est produit sur une ligne de métro en direction de Brooklyn tôt vendredi … et comme vous pouvez le voir dans la vidéo … l’homme et la femme y allaient vraiment. La femme était assise et criait après le gars qui se tenait au-dessus d’elle et lui criait : « Ce ne sont pas tes affaires. »

À un moment donné, les choses dégénèrent physiquement, le gars la giflant en plein visage… et elle pousse un cri.

Des sources policières nous disent que… quelqu’un dans le train a signalé cela aux flics peu de temps après que cela s’est produit, et la victime a subi des blessures mineures et une paire de lunettes cassées. L’homme en question s’était enfui au moment où les agents sont arrivés.

Quant à ce qui a conduit à cela, on nous a dit que la femme aurait vu le gars prendre des photos de femmes à bord, et elle a décidé de faire la même chose avec lui … ce qui l’a apparemment énervé.

La femme a refusé un traitement médical et le NYPD demande l’aide du public pour identifier l’homme.