Un homme instable de Chelsea devient l’alternative du géant européen à la cible d’Arsenal

Le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko pourrait être sur le point de retourner en Italie dans une saga de transfert qui a des implications pour une cible d’Arsenal, selon les rapports.

Bakayoko était une signature de 40 millions de livres sterling pour Chelsea en 2017, mais n’a passé qu’une saison à Stamford Bridge avant de tomber dans un cycle de périodes de prêt. Il a connu le plus de succès en Italie, où il a joué pour l’AC Milan et Naples de part et d’autre d’un retour à Monaco en Ligue 1.

Cependant, Napoli ne l’a pas acheté définitivement après la fin de la saison dernière, laissant à nouveau son avenir en question.

Il reste un an à son contrat à Stamford Bridge, où des rumeurs circulaient selon lesquelles Thomas Tuchel lui donnerait une dernière chance. Dans le processus, un retourner à Milan a été bloqué. Mais Bakayoko préférerait revenir en Serie A que de commencer la saison avec Chelsea.

Maintenant, une autre option pour lui a émergé. Selon la Gazzetta Dello Sport, la Juventus souhaiterait acquérir ses services.

Après avoir dominé la ligue pendant la majeure partie d’une décennie, la Juventus a perdu son emprise sur le titre la saison dernière. Mais avec Max Allegri de retour en tant qu’entraîneur et les champions de l’Inter en pleine transition, la Vieille Dame sera à nouveau une force avec laquelle il faudra compter l’année prochaine.

Pour récupérer leur titre, ils doivent réparer leur milieu de terrain, ce qui a été un problème au cours des deux dernières années depuis le premier mandat d’Allegri. Ils visent à recruter Manuel Locatelli de Sassuolo pour ce faire, mais les pourparlers n’ont pas encore abouti.

En attendant, Arsenal aurait fait une offre supérieure pour l’international italien. Par conséquent, si Locatelli part à Londres, la Juventus pourrait chercher ailleurs dans la capitale pour renforcer ses rangs.

Gazzetta pense que la Juventus considère Bakayoko de Chelsea comme une alternative moins chère à Locatelli, pour qui l’idée de rester à Sassuolo n’a pas été exclue non plus.

Grâce à son expérience en Serie A, le Français serait une option utile pour les Bianconeri.

Le prix que Chelsea recherche n’est pas spécifié. Mais ils sont susceptibles de subir une perte sur l’une de leurs signatures les plus coûteuses de l’ère récente. Peut-être que maintenant, l’important est de récupérer n’importe quel type de frais de transfert avant de le perdre pour rien l’année prochaine.

Tuchel admet que l’avenir du milieu de terrain est incertain

Un autre milieu de terrain qui a passé la saison dernière loin de Stamford Bridge est Ruben Loftus-Cheek, qui était prêté à Fulham.

Le joueur de 25 ans est maintenant de retour dans son club parent et essaie toujours de remettre sa carrière sur les rails. Il semblait destiné au sommet jusqu’à ce que des blessures le fassent dérailler, mais au moins il a obtenu des minutes régulières la saison dernière.

Chelsea pense toujours qu’un autre prêt pourrait lui être bénéfique pour retrouver sa forme. En attendant, l’entraîneur Tuchel s’est confié sur son avenir…

