Un homme ivre disparu passe la nuit à chercher avec sa propre équipe de recherche

in

Beyhan Mutlu a découvert qu’il avait été porté disparu d’une manière étrange. Le résident de 50 ans de Bursa, en Turquie, se serait joint à une recherche de quelqu’un et aurait découvert que l’équipe de recherche le recherchait. Mutlu aurait été ivre lorsqu’il a rejoint l’équipe de recherche et a découvert que sa famille avait signalé sa disparition.

La famille de Mutlu a été portée disparue tôt le matin du mardi 28 septembre après qu’elle n’ait pas pu entrer en contact avec lui pendant plusieurs heures, rapporte le Daily Sabah. L’homme a ensuite rencontré certains de ses amis et s’est rendu dans une forêt voisine en état d’ébriété. Dans la forêt, il aurait trouvé un groupe aidant les autorités locales à rechercher quelqu’un, qui s’est avéré être lui.

Après avoir demandé à d’autres qui ils cherchaient, Mtulu a entendu quelqu’un crier son nom, rapporte le Sunday Times. “Qui cherchons-nous ? Je suis là”, aurait déclaré Mutlu. Plus tard, il a déclaré au Daily Sabah qu’il venait de changer de numéro de téléphone, c’est pourquoi personne ne pouvait le joindre.

“Je suis un ouvrier du bâtiment à Inegöl. Je suis venu à Çayyaka pour travailler dans la construction. J’ai pris quelques verres avec des amis. Je les ai laissés vers 2 heures du matin. Nous étions logés dans une villa d’amis dans un quartier proche du Je suis allé dans l’une des villas et j’ai dormi », a déclaré Mutlu plus tard au Daily Sabah. “Lorsqu’un de mes amis n’a pas pu me trouver, il m’a signalé comme disparu à la gendarmerie. Ce n’était vraiment pas nécessaire.”

Mutlu a remis aux autorités une déclaration de police, puis les autorités l’ont reconduit chez lui. Il pense cependant qu’il “paye” pour les erreurs de ses amis. “Ce qui s’est passé ressemble à une blague”, a-t-il déclaré.

Mutlu peut au moins trouver du réconfort dans le fait qu’il n’est pas la seule personne disparue à se “trouver”. En 2012, une touriste visitant l’Islande a été portée disparue après avoir été séparée de son groupe de touristes, selon CBS News. La femme a ensuite participé à une perquisition policière, qui a finalement été annulée après que l’équipe de recherche a réalisé que la femme s’était jointe à eux dans la recherche d’elle-même.