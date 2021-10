Un homme japonais déguisé en Joker part en train de se déchaîner au couteau

Lire du contenu vidéo

Un Japonais déguisé en Joker s’est déchaîné avec un couteau à bord d’un train à Tokyo – et la vidéo des passagers tentant de s’enfuir est absolument terrifiante.

Regardez ces images sauvages de l’intérieur d’une voiture de métro dimanche qui se dirigeait vers la gare de Shinjuku … où les gens couraient pour leur vie après qu’un gars qui aurait juste 24 ans a commencé à poignarder des gens au hasard – tout en enfilant un Joker costume.

Vous pouvez voir les passagers d’un wagon sauter à l’autre dans une panique pure, puis se blottir les uns contre les autres à l’autre bout… manifestement effrayés à mort. Cela ressemble à un film… mais c’est aussi réel que possible.

Des témoins ont déclaré à la police et aux médias locaux que l’homme brandissait un long couteau maculé de ce qui ressemblait à du sang – quelque chose que les spectateurs pensaient être une blague d’Halloween – puis il a commencé à le balancer, poignardant avec succès plus de 10 personnes … selon les rapports.

Suivi – attaque de #tokyo , l’homme qui a attaqué les passagers était déguisé en batman pic.twitter.com/ectjW15Mmy – LesNews (@LesNews) 31 octobre 2021 @LesNews

Il a ensuite commencé à asperger l’intérieur d’une sorte de liquide… et a essayé d’incendier le train. C’est pourquoi vous voyez toute la fumée commencer à s’accumuler – et pourquoi les gens sautaient littéralement par les fenêtres pour s’échapper. Au total, les flics disent qu’au moins 17 personnes ont été blessées, à des degrés divers.

Le criminel semble s’être assis après tout le chaos … et a allumé une cigarette avec les jambes croisées, apparemment en train de comprendre tout ce qu’il venait de faire. C’est aussi étrange que cela puisse paraître. Des gens de l’extérieur l’ont filmé à travers les fenêtres des portes… tout ce qu’il fait, il le regarde en arrière et fume.

Un homme de 24 ans déguisé en « Batman’s Joker » a été identifié comme le suspect de l’attaque de #Tokyo. #Japon #Tokyo #TokyoSubway #京王線火災 #京王線 #KeioLine pic.twitter.com/zVNftk1PQN – AUSTROHNGARO (@AUSTROHNGARO2) 31 octobre 2021 @AUSTROHNGARO2

Il n’a pas fallu longtemps avant que les flics se présentent et l’arrêtent, soupçonné de tentative de meurtre, entre autres accusations. Il ne s’est pas beaucoup battu non plus – on dirait que l’homme a coopéré avec la police et s’est laissé arrêter.

Les flics disent qu’ils n’ont pas encore de motif clair – mais nous sommes sûrs que ce mec aura la grillade de sa vie pour comprendre pourquoi il a fait ça.

BTW, il s’agit apparemment du deuxième incident public de ce type en aussi peu que 3 mois … un autre s’est produit pendant les Jeux olympiques, où un gars a également poignardé près d’une douzaine de personnes dans un train.