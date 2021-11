Un homme libéré après 24 ans de fausse prison en Caroline du Nord

Montoyae Dontae Sharpe, qui a passé 24 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, a été gracié vendredi.

« J’ai soigneusement examiné le cas de Montoyae Dontae Sharpe et je lui accorde un pardon d’innocence », a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord. Roy Cooper dans un communiqué vendredi. Sharpe a été condamné à la réclusion à perpétuité à l’âge de 17 ans pour meurtre au premier degré. « Monsieur. Sharpe et d’autres qui ont été condamnés à tort méritent que cette injustice soit pleinement et publiquement reconnue.

Sharpe a été reconnue coupable de meurtre après qu’un témoin clé a menti à la barre et a déclaré avoir vu Sharpe tuer une femme de 33 ans. George Radcliffe. Elle a révélé plus tard qu’elle avait inventé l’histoire et qu’elle n’était pas présente lors du tournage.

Le pardon permet à l’homme de 41 ans de demander jusqu’à 750 000 $ pour sa condamnation injustifiée.

En 1995, un adolescent Sharpe a été arrêté et condamné pour le meurtre de Radcliffe, qui a été retrouvé mort par balle dans sa camionnette l’année précédente.

Le témoignage de Charlène Johnson, une fille de 15 ans, était la preuve la plus convaincante dans l’affaire. Elle a dit qu’elle avait vu Sharpe tirer sur Radcliffe lors d’une dispute au sujet de la drogue.

Cependant, des semaines plus tard, Johnson est revenu sur son témoignage et a admis qu’elle l’avait inventé après avoir entendu ce que les enquêteurs lui avaient dit. Sharpe, qui a maintenu son innocence tout au long de l’affaire, est toujours resté en prison.

Il a tenté sans relâche d’annuler sa condamnation mais n’a pas réussi jusqu’en 2019.

Au cours du nouveau procès, un ancien médecin légiste a déclaré qu’elle n’était pas pleinement au courant du récit de Johnson, mais si elle l’avait été, elle aurait dit au jury qu’il était médicalement et scientifiquement impossible que la balle voyage comme l’accusation l’a dit. .

Après qu’un juge a ordonné la présentation de plus de preuves, le bureau du procureur du comté de Pitt a rejeté l’accusation de meurtre et a déclaré qu’il ne demanderait pas un nouveau procès en raison d’un manque de preuves.

Sharpe a été libéré en août 2019, mais son combat pour la justice ne s’est pas arrêté là.

Montoyae Dontae Sharpe a été gracié le 12 novembre 2021 par le gouverneur de Caroline du Nord Roy Cooper, après avoir été condamné à tort pour meurtre et passé 24 ans en prison. (PhotoCred : DEBORAH GRIFFIN/THE DAILY REFLECTOR VIA AP)

Sharpe, ainsi que des organisations militantes comme la NAACP, se battent pour la clémence depuis que les accusations de meurtre ont été rejetées.

Un pardon complet pour un crime signifie qu’un individu est complètement absous de la condamnation et des conséquences du crime.

« Cela aurait dû arriver il y a longtemps », a déclaré le révérend. Anthony Spearman, qui est un leader de la NAACP en Caroline du Nord et parmi les groupes de personnes qui ont participé à des veillées à l’extérieur de la résidence du gouverneur.

Sharpe a déclaré que le pardon avait également aidé sa famille.

« Maintenant que le nom de ma famille a été effacé, cela me soulage d’un fardeau », a-t-il déclaré au Charlotte Observer.

Bien que Sharpe soit ravi d’obtenir enfin justice, il a déclaré que son travail n’était pas terminé.

« Ma liberté n’est pas encore complète », a-t-il ajouté. « Sachez que notre système est corrompu et doit être changé… Je suis reconnaissant d’avoir le mien et reconnaissant que d’autres gars vont avoir le leur. C’est ce qui est important maintenant.

