Un homme lié aux frères Koch arrêté pour son rôle dans l’insurrection du 6 janvier ⋆ 10z viral

Le FBI a arrêté un homme ayant des liens avec les frères Koch dans le cadre de l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Brandon Prenzlin, qui jusqu’à cette semaine était coordinateur de terrain chez FreedomWorks, a été arrêté à Arlington, en Virginie, le 17 septembre, selon un mandat d’arrêt descellé jeudi. Il fait face à quatre chefs d’accusation de délit en rapport avec le 6 janvier : entrer ou rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale ; conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint ; conduite désordonnée sur les terrains du Capitole ; et parader, manifester ou faire du piquetage dans un bâtiment du Capitole.

L’affidavit du FBI expose les activités présumées de Prenzlin à l’intérieur du Capitole le 6 janvier et montre comment ils ont pu monter un dossier contre Prenzlin en citant sa présence sur les réseaux sociaux. Prenzlin a posé pour des photos avec l’ancien vice-président Mike Pence ainsi que le représentant Jim Jordan (R-Ohio), qui a pris la parole lors des événements « Stop the Steal » et a été photographié avec un autre accusé le 6 janvier faisant face à des accusations plus graves.

Nous venons de terminer un SUPER week-end à Tampa au #SAS2021 de @TPUSA ! Nous avons vraiment adoré rencontrer les jeunes militants ! C’est formidable de voir que notre mouvement est FORT avec la jeunesse d’Amérique ! #ampFW pic.twitter.com/cDgMON0dHM – FreedomWorks (@FreedomWorks) 20 juillet 2021

L’affidavit du FBI ne le dit pas explicitement, mais il suggère que des détectives en ligne connus sous le nom de “Sédition Hunters” ont joué un rôle dans l’affaire contre Prenzlin. La communauté tentaculaire d’enquêteurs open source, travaillant souvent sous le hashtag #SeditionHunters, s’efforce d’identifier les centaines de partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier. Le site Web Sedition Hunters, où une photo de Prenzlin a été étiquetée comme non 640 sur une liste de « Sedition Insiders », a noté avant l’arrestation de Prenzlin qu’il avait été identifié.

FreedomWorks a été créé par une fusion entre les Citoyens pour une économie saine des frères @KochIndustries et @empoweramerica, un groupe de réflexion de droite. La Fondation Citoyens pour une économie saine s’est ensuite séparée en 2004 et est devenue @.hq – PiSnoopy (@PiSnoopy8) 24 septembre 2021

On ne sait pas exactement quand l’identification a été faite, mais une image de Prenzlin incluse dans un tweet du compte Twitter @SeditionHunters indiquait que Prenzlin avait été identifié début juillet. C’est à peu près au même moment, selon l’affidavit, que l’enquête du FBI a commencé grâce à un pourboire. L’affidavit du FBI indique qu’un officier fédéral chargé de l’application des lois “a effectué une surveillance physique” à l’aéroport national de Washington le 20 juillet et a confirmé que l’homme qu’ils ont observé dans l’avion ressemblait “exactement” à un homme qui avait été au Capitole. Dans une image de Prenzlin à l’aéroport, il porte un polo FreedomWorks.

FreedomWorks dirige actuellement une « Initiative de protection des élections » mettant en vedette l’avocate conservatrice Cleta Mitchell. Comme l’a rapporté le New York Times en janvier, Mitchell avait ” discrètement aidé le président Trump à tenter de renverser les résultats des élections ” et a été inclus dans un appel téléphonique désormais tristement célèbre où Trump a fait pression sur les responsables des élections en Géorgie, suggérant qu’ils pourraient être inculpés s’ils ne le faisaient pas. t « trouver » suffisamment de votes pour annuler la victoire de Joe Biden dans l’État.