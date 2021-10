Un homme massacre sa mère de 85 ans à Valence

22/10/2021 à 21:13 CEST

Teresa Domínguez / Ignacio Cabanes

UNE un homme a poignardé sa mère à mort cet après-midi dans une maison de Quartier du Cristo, à Aldaia. Le parricide, Justino, 57 ans, a été arrêté en quelques minutes, comme il l’a été lui-même qui a appelé le 112 pour avouerr qui venait de tuer sa mère avec un couteau pris dans la cuisine. La victime, Angelita, 86 ans, a reçu plusieurs coups de couteau et, en plus, il a été fendu. Selon les premières enquêtes sur les lieux, l’homme, l’aîné de trois frères, avait reçu un diagnostic de schizophrénie depuis sa jeunesse et a commis le crime sous l’influence d’une rupture psychotique. La famille a manifesté son indignation car, selon eux, « le psychiatre a retiré ses médicaments et, malgré le fait qu’on lui avait dit qu’il avait de plus en plus de poussées, il n’a pas voulu re-prescrire l’injection qu’ils lui ont fait. «

Les événements ont eu lieu peu après 19h30 aujourd’hui à la maison où Angelita vivait avec son fils. A été le même Justino qui a appelé les secours et il a expliqué à l’opérateur qu’il avait poignardé sa mère, après quoi il a donné son adresse et s’est assis pour attendre la police. Une voiture de patrouille du commissariat de police nationale de Xirivella s’est immédiatement rendue sur les lieux et, après avoir confirmé que la femme était morte, il a détenu le fils, qui a déjà été emmené dans un hôpital de Valence, dans l’unité de psychiatrie duquel il reste sous surveillance policière, jusqu’à ce que les médecins considèrent qu’il est en mesure de répondre aux questions du juge ou de la police.

Un agent de la Police nationale garde la rue, fermée par un commissariat. | José Manuel López

Les urgences sont également venues activer un SAMU ambulance, mais le médecin n’a pu certifier que que la femme était décédée des suites de blessures mortelles infligées avec un couteau. A ce moment, le juge d’instruction numéro 1 de Torrent est dans la maison, faisant office de gardien, et le coroner de service, qui a confirmé que la mort est survenue par abattage.

Il a menacé deux jeunes hommes avec un couteau

La famille et les voisins ont dénoncé que le L’état mental de Justino s’était détérioré de manière inquiétante ces dernières semaines, coïncidant avec l’arrêt du médicament. En fait, il y a à peine deux semaines, les voisins ont appelé la police parce que avait menacé des adolescents avec un couteau, après les avoir accusés de faire du bruit avec la moto en passant dans leur rue. Selon ces témoins, « ils venaient de la police locale, mais ils ne l’ont pas emmené ou quoi que ce soit ».

Par ailleurs, la Police Scientifique procède à l’inspection visuelle du sol pour recueillir des preuves de ce nouveau délit dans l’environnement familial, y compris l’intervention de l’arme du crime. Dès que le coroner et la police auront terminé leur travail, le juge prononcera l’ordre que le corps soit transféré à l’Institut de médecine légale, où l’autopsie sera effectuée.

Également sur les lieux se trouvent des agents du groupe de police judiciaire du commissariat de Xirivella et du groupe des Homicides de Valence, qui ont assumé l’enquête.

De nombreux habitants attendent toujours dans la rue, qui a été coupée à la circulation par la police alors que les premières enquêtes sont menées sur les lieux et que le corps est retiré.