Un homme meurt après avoir sauté du ferry de Staten Island ⋆ .

Un homme de 53 ans est décédé samedi après avoir sauté du ferry de Staten Island dans les eaux froides du port de New York, a annoncé la police.

Les officiers de lancement du NYPD Harbor ont sorti l’homme de l’eau après avoir répondu aux informations faisant état d’un sauteur près du terminal ferry de Whitehall à Manhattan vers 14 heures.

« Il a sauté du ferry alors qu’il s’éloignait du quai », a déclaré un porte-parole du NYPD au Post. Il a sauté du ferry Andrew J. Barberi, a indiqué la police.

La victime non identifiée a été emmenée au Quai 11 et transportée à l’hôpital New York-Presbyterian, où il a été déclaré mort peu après 15 h 10.

Un employé d’un kiosque à journaux a déclaré qu’il y avait «environ 50 personnes d’urgence» au Quai 11 à la suite d’un vaillant effort – qui comprenait la RCR – pour sauver la vie de l’homme.

