Un homme meurt après être tombé au concert de Dead & Company au Citi Field de New York

Un homme de 46 ans est décédé lors d’un concert de Dead & Company vendredi 20 août, selon Variety and Deadline. Le concert a eu lieu au Citi Field de New York, où l’homme est tombé d’un balcon du stade. Un porte-parole du département de police de New York a déclaré à Deadline que les blessures de l’homme étaient “cohérentes avec une chute d’une position élevée”.

Variety déclare que les premiers intervenants ont été appelés à Citi Field vers 21h05 vendredi soir. L’homme a été transporté dans un état critique du site à l’hôpital presbytérien de New York dans le Queens. Il a ensuite été déclaré mort à l’hôpital, comme le rapporte Variety. Mets Events, qui orchestre la programmation au Citi Field, a publié la déclaration suivante à Variety :