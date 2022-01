Un homme meurt dans les Asturies après avoir été emporté par une vague alors qu’il tentait de sauver son chien

01/09/2022

Le à 18h00 CET

MGS

UNE jeune homme est mort ce dimanche noyé sur la plage de Foxos, dans la ville asturienne de Coaña, à la suite de la fortes vagues. La victime promenait son chien quand une grande vague emporta le chien vers la mer. Votre propriétaire essayé de l’aider, perdant la vie dans la tentative. La Garde civile a repris les procédures pour procéder à l’enlèvement du corps, qui a été retrouvé dans une zone de rochers de la rivière Navia.

Le mauvais état de la mer oblige à déployer un gros appareil. Le corps sans vie du défunt a été sauvé de l’eau par les pompiers du Service d’urgence de la Principauté des Asturies (SEPA) basé dans le parc des Barres. L’hélicoptère médicalisé SEPA avec le Rescue Group s’est également rendu sur place, dont fait partie un médecin-sauveteur qui n’a pu que confirmer la mort du mâle. Par la mer, le chef du groupe de protection civile Navia est également arrivé sur les lieux, avec un canot pneumatique.

Le Centre de coordination d’urgence 112 Asturies a reçu l’avis à 10h37. Sur appel, ils ont demandé aider à sauver un chien que la mer emportait et qu’il était à environ cinq mètres du rivage. La salle 112 du SEPA a mobilisé les pompiers du parc de Castropol et a informé le chef du groupe Protection civile que quelques minutes plus tard il indiquait qu’il tenterait d’atteindre l’endroit avec le canot pneumatique.

Alors que les équipes se dirigent vers les lieux, un nouvel appel est reçu où une autre alerte indique que la personne qui appelait le chien est tombée dans l’eau. Dans le même temps, le responsable de la protection civile rapporte qu’en raison de la mauvaise mer il ne peut pas s’approcher et quelques instants plus tard, les pompiers communiquent qu’ils vont tenter de joindre la personne depuis la zone Navia. La houle elle-même le met dans l’estuaire où ils parviennent à le sauver dans une zone de rochers. A ce moment ils commencent manœuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’hélicoptère médicalisé SEPA avec le Groupement de Secours dont le médecin ne peut que constater le décès.