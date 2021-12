Un homme meurt et sa femme et ses enfants sont hospitalisés après un incendie

12/11/2021

Un homme a perdu la vie et quatre personnes ont été transportées à l’hôpital après qu’un incendie s’est déclaré ce matin dans une maison de la municipalité de Pontevedra à As Neves. Le défunt avait environ 50 ans et vivait avec sa femme et ses deux enfants âgés de 11 et 7 ans. au centre de la ville. Toute la famille a été touchée, en plus d’un garde civil qui a participé à l’opération de sauvetage. La première hypothèse indique que l’incendie, qui a touché pratiquement toute la maison, a pour origine un poêle.

Les flammes ont commencé vers 7h30 ce samedi dans un immeuble situé au Rua dos Entrecines, comme le rapportent des sources officielles. Les pompiers de Ponteareas, la Garde civile et deux ambulances se sont rendus sur place. Le responsable des urgences galicien a également avisé les pompiers d’O Porriño et les membres de l’Association des bénévoles d’Oitavén-Tea.

Ce sont les membres de la Benemérita qui ont sauvé la famille. Le père se trouvait à l’intérieur de la maison dans une situation critique et a fini par perdre la vie quelques instants plus tard, malgré les manœuvres de réanimation correspondantes. La femme et les deux enfants se sont réfugiés des flammes sur le balcon, d’où ils ont appelé à l’aide.

La mère reste aux soins intensifs

La mère – toujours aux soins intensifs – et les deux enfants – admis en pédiatrie -, en plus d’un garde civil, ont été transférés à Álvaro Cunqueiro pour y être soignés. À l’heure actuelle, des procédures sont en cours pour déterminer les causes et les autres circonstances de la réclamation.