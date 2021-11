Un homme meurt et un autre est blessé alors qu’il travaillait à partir d’une grue de 20 mètres à Guadalajara

26/11/2021 à 21h45 CET

PE

Un homme de 40 ans est décédé et 53 autres ont été blessés ce vendredi après l’effondrement de la grue sur laquelle ils travaillaient d’une hauteur de 20 mètres dans le terrain de football ‘La Solana’ de Marchamalo (Guadalajara).

Tel que rapporté par des sources du service d’urgence 112 à Europa Press, l’événement a eu lieu à 18h48 alors que les deux hommes ont réalisé des installations sous les projecteurs du terrain.

Ces mêmes sources ont détaillé qu’en raison du vent et d’un dysfonctionnement de la grue, celle-ci s’est effondrée. Sur les lieux des faits, des membres de la Police Locale et de la Garde Civile sont apparus, ainsi que deux UVI et des pompiers de Azuqueca de Henares (Guadalajara).