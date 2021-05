par Simon Black, Sovereign Man:

Êtes-vous prêt pour l’absurdité de cette semaine? Voici notre résumé du vendredi des histoires les plus ridicules du monde entier qui sont des menaces pour votre liberté, des risques pour votre prospérité… et, à l’occasion, inspirent une justice poétique.

“Un homme ne peut pas tomber enceinte“Est un discours de haine sur Twitter

Un politicien espagnol a été suspendu de Twitter et contraint de supprimer un Tweet qui disait:

′ ′ Un homme ne peut pas tomber enceinte. Un homme n’a ni utérus ni œufs. »

Il répondait à un article selon lequel un homme avait accouché.

Mais selon Twitter, cela enfreignait les règles contre «les menaces, le harcèlement ou la promotion de la violence contre d’autres personnes sur la base de leur race, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, sexe, identité de genre, religion, âge, handicap ou maladie.»

En réponse, le politicien a déclaré: «Vous pouvez voir que c’est déjà une biologie fasciste. La prochaine fois, j’essaierai 2 + 2 = 4. »

Mais comme nous le savons, 2 + 2 = 4 est raciste.

Voulez-vous assister au bal? Payer la taxe non taxée.

Un lycée du Michigan a publié une affiche annonçant les événements de fin d’année pour la promotion de 2021.

L’affiche annonce Prom: «Entièrement vacciné: gratuit. Non vacciné / Invité: 80 $. »

Répondant à une plainte parentale, le surintendant a déclaré: «Ce n’est pas une violation de la loi car nous n’obligeons pas les personnes à recevoir le vaccin et nous n’interdisons pas non plus aux personnes sans vaccin d’y assister.»

London Train Company s’excuse d’avoir dit “Mesdames et Messieurs”

Un conducteur de train sympathique et jovial a accueilli les passagers de son train en disant: «Bonjour mesdames et messieurs, garçons et filles.»

C’était offensant pour un passager appelé Laurence qui s’identifie comme non binaire. Alors naturellement, ils ont tweeté leur plainte au monde.

“Donc, en tant que personne non binaire, cette annonce ne s’applique pas à moi, donc je ne l’écouterai pas.”

La société a rampé et s’est excusée:

«Je suis vraiment désolé de voir ça, Laurence, nos Train Managers ne devrait pas utiliser un langage comme celui-ci, et je vous remercie de l’avoir porté à mon attention. Pourriez-vous me faire savoir sur quel service vous êtes et je veillerai à ce qu’ils restent aussi inclusifs que nous nous efforçons de l’être chez LNER. “

La sensibilité prévaut à nouveau!

Le chiffre 3 est raciste

Un groupe Facebook pour l’ancien Jeopardy! les concurrents ont éclaté de tumulte lorsqu’ils ont vu un concurrent clignoter trois doigts sur l’écran.

Ils ont conclu qu’il devait s’agir d’un signe de main secret de la suprématie blanche. Et quand ils ont regardé son profil Facebook, ils ont trouvé l’arme fumante: le concurrent portant un chapeau MAGA (Make America Great Again).

500 de ces individus prétendument intelligents ont signé une lettre exigeant Jeopardy! expliquez pourquoi le clip n’a pas été édité. Puis ils ont alerté la Ligue anti-diffamation.

De retour en réalité, le concurrent a clignoté trois doigts alors que l’annonceur disait qu’il avait remporté sa TROISIÈME manche de Jeopardy !. Il avait flashé un doigt après sa première victoire, et deux après sa deuxième victoire.

La Ligue anti-diffamation a également conclu que ce n’était pas un signal secret pour montrer son soutien à la suprématie blanche.

Mais certains anciens candidats ne sont pas convaincus.

Ils disent Jeopardy! devrait toujours contrôler et supprimer les clips de gestes de la main, juste au cas où.

Les scientifiques admettent avoir fait peur à Covid-19

Le Groupe scientifique sur le comportement de la grippe pandémique (SPI-B) conseille le gouvernement britannique sur la meilleure marche à suivre en cas de pandémie.

Les scientifiques du groupe admettent maintenant qu’ils ont agi de manière contraire à l’éthique en mars dernier, lorsqu’ils ont poussé le gouvernement à induire une peur excessive dans la population.

À l’époque, ils ont indiqué qu’un «nombre substantiel de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment personnellement menacées» par Covid-19, et que le gouvernement devrait donc augmenter «le niveau perçu de menace personnelle».

Aujourd’hui, un psychologue de l’équipe déclare: «Il est clair que l’utilisation de la peur comme moyen de contrôle n’est pas éthique. Utiliser la peur sent le totalitarisme. Ce n’est pas une position éthique pour aucun gouvernement moderne. »

Un autre a déclaré aux premiers stades de la pandémie: «là des discussions sur la peur étaient-elles nécessaires pour encourager la conformité, et des décisions ont été prises sur la façon d’augmenter la peur. La façon dont nous avons utilisé la peur est dystopique. »

Un autre a été «stupéfait par la militarisation de la psychologie comportementale… les psychologues n’ont pas semblé remarquer quand elle a cessé d’être altruiste et est devenue manipulatrice. Ils ont trop de pouvoir et cela les intoxique.

