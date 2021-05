Un homme noir asservi pendant 5 ans par un boss blanc remporte un jugement de 546K $ ⋆ .

* Un directeur de restaurant blanc à Conway, en Caroline du Sud, a été condamné par un tribunal à rembourser deux fois la restitution due à l’homme noir qu’il a réduit en esclavage pendant cinq ans.

John Christopher Smith, un homme noir avec une déficience intellectuelle, a été contraint de travailler pendant cinq ans sans salaire à la cafétéria J&J gérée par 56 ans Bobby Paul Edwards. Un tribunal a statué le 21 avril qu’Edwards, qui est en prison pour le crime, paierait à Smith le double pour les salaires impayés et les heures supplémentaires.

Bobby Paul Edwards (L) et John Christopher Smith

Selon le Washington Post, Edwards a plaidé coupable en 2019 d’avoir forcé Smith, 43 ans, à travailler au restaurant sans compensation. La Cour d’appel du 4e circuit a statué qu’Edwards devra payer 546 000 $ à Smith au lieu des 273 000 $ initialement fixés par un tribunal. L’augmentation est intervenue après que la cour d’appel a déclaré que la décision initiale ne tenait pas compte des lois fédérales du travail qui autorisaient Smith à doubler la restitution.

Entre 2009 et 2014, Edwards a utilisé des menaces et de la violence physique pour forcer Smith à travailler plus de 100 heures par semaine sans salaire.

Selon le rapport, Smith travaillait au restaurant depuis 1990 quand il avait 12 ans et les parents d’Edwards possédaient et exploitaient l’entreprise. En 2009, lorsque Bobby a pris le relais, le salaire et le traitement humain ont cessé, selon des documents judiciaires. Edwards a même logé Smith dans un appartement infesté qu’il possédait. Les avocats de Smith ont décrit les quartiers d’habitation comme «déplorables», «sous-humains» et «nocifs pour la santé humaine».

Les avocats de Smith disent qu’Edwards a profité du handicap de Smith, l’a isolé de sa famille, l’a traité d’insultes racistes et a menacé de le faire arrêter.

«La plupart du temps, je ne me sentais pas en sécurité, comme Bobby pouvait me tuer s’il le voulait», a déclaré Smith, selon des documents judiciaires. «Je voulais tellement sortir de cet endroit, mais je ne pouvais pas penser à comment je pourrais sans être blessé.

Un parent d’un employé qui travaillait au restaurant aux côtés de Smith a appelé la police pour sauver Smith en octobre 2014. D’autres employés n’avaient pas signalé le traitement que Smith avait subi par peur d’Edwards.

«Les clients qui entraient là-bas entendaient des trucs et ne savaient pas ce qui se passait, et ils demandaient aux serveuses, et les serveuses avaient tellement peur de Bobby qu’elles ne leur diraient pas alors ce que c’était» Geneane Caines, dont la belle-fille travaillait au restaurant, a déclaré à WYFF.

Edwards a été condamné à 10 ans de prison en plus de la restitution financière à verser à Smith.