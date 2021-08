Un homme noir de l’Indiana qui a survécu à une tentative de lynchage a été accusé .

Un Noir de l’Indiana qui a failli être lynché par une foule d’hommes blancs dans les bois est maintenant inculpé pour s’être défendu lors de l’attaque.

Comme le GRIO l’a signalé précédemment, l’homme identifié comme Vauhxx Rush Booker sur Facebook a détaillé la rencontre qu’il a eue le 4 juillet avec un groupe d’hommes blancs ivres qui ont affirmé que lui et ses amis se trouvaient sur une propriété privée l’année dernière. La confrontation est devenue violente lorsqu’une foule de prétendus suprémacistes blancs a attaqué Booker et tenté de le lyncher alors qu’il cherchait à se retirer de la région.

Vauhxx Rush Booker (Crédit : Facebook)

Au total, cinq personnes auraient sauté sur Booker, traînant son corps et le plaquant contre un arbre. Le groupe haineux lui a arraché une partie de ses cheveux alors qu’ils lui frappaient la tête et le corps, et l’un des hommes a crié “White power”.

Au cours de l’attaque, l’un des hommes a appuyé de tout son poids sur le cou de Booker.

Heureusement, Booker a été sauvé lorsque des passants se sont présentés pour intervenir et ont commencé à filmer, ce qui a d’abord rendu les attaquants plus agressifs.

“‘Nous allons lui casser les bras'”, a raconté Booker, l’un de ses agresseurs. “Puis a déclaré plusieurs fois aux membres de leur parti de” obtenir un nœud coulant “, parmi d’autres insultes de choix.”

Les spectateurs ont réussi à faire partir les agresseurs et certains alliés blancs ont réussi à empêcher la foule raciste violente de suivre Booker et son ami.

Booker aurait subi une commotion cérébrale mineure, des coupures, des ecchymoses et des mèches de cheveux arrachées, selon les rapports.

Il a écrit plus tard sur Facebook : « Nous étions calmes et polis, mais avec le recul, il est évident que ces individus ont commencé à cibler notre groupe au moment où ils m’ont vu, moi, un Noir, et cherchaient à provoquer un conflit.

Vauhxx Booker (GoFundMe)

Aucun des agresseurs n’a été immédiatement arrêté après l’incident.

“Les officiers ont déclaré avoir contacté le bureau du procureur qui a indiqué qu’il n’y avait aucun besoin immédiat d’arrêter qui que ce soit et que les officiers feraient simplement un rapport”, a déclaré Booker sur Facebook. “Je crains sérieusement que si d’autres personnes de couleur croisaient leur chemin, elles pourraient être tuées.”

Le FBI a finalement ouvert une enquête pour crime de haine sur l’attaque, et Sean Purdy et Jerry Cox II ont été inculpés le 17 juillet 2020 de séquestration, de coups et blessures et d’intimidation, comme le rapporte le Atlanta Journal-Constitution.

Procureur spécial Sonia Leerkamp La semaine dernière, Booker a également accusé Booker de coups et blessures et de délit d’intrusion criminelle.

“C’est sans précédent”, a ajouté l’avocat Katharine Liell, selon le Washington Post. “Je pratique depuis plus de 30 ans dans cet État et … je n’ai jamais vu un procureur spécial ouvrir une nouvelle affaire et déposer des accusations un an plus tard.”

Booker pense que les accusations sont des représailles pour son refus de signer un accord de confidentialité et de participer à un pow-wow (médiation) avec les racistes qui ont tenté de le tuer.

“Il n’y a rien de plus américain que d’accuser un Noir pour sa propre tentative de lynchage”, a déclaré Booker lundi, selon le Post.

“Pendant toute l’année, le procureur spécial m’a fait pression et m’a intimidé à chaque fois que si je ne m’engageais pas avec la justice réparatrice, si je ne laissais pas les charges être rejetées, elle m’inculperait”, a déclaré Booker, le Poste signalé. « Ce n’était pas à partir de nouvelles preuves ou de révélations choquantes. C’était simplement que, encore une fois, un Noir disait non à un Blanc – et ils allaient me punir. »

Cette histoire contient des reportages supplémentaires de Christian Spencer.

