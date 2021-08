Un homme noir du Michigan et son fils en tournée à la maison ont rencontré des policiers pointant des armes à feu .

Un agent immobilier noir du Wyoming, dans le Michigan, et son client et le fils de cet homme ont été arrêtés par la police dimanche, soupçonnés d’être en train de pénétrer par effraction dans une maison qu’ils visitaient réellement.

La police a répondu à la maison sur un rapport d’un cambriolage et a trouvé Eric Brun et sa cliente Roy Thorne, qui dénoncent maintenant le profilage racial.

Brown montrait une maison sur Sharon Avenue SW à Thorne et à son fils lorsqu’ils ont remarqué que la police descendait sur la propriété.

“Roy a regardé à l’extérieur et a remarqué qu’il y avait des officiers là-bas et pointaient des armes vers la propriété”, a déclaré Brown à Wood.

Après que Thorne se soit annoncé aux agents par une fenêtre à l’étage, la police leur a ordonné de sortir de la maison les mains en l’air. Brown, Thorne et le fils de 15 ans de Thorne ont été menottés.

“Ils gardent leurs armes pointées sur nous jusqu’à ce que nous soyons tous menottés”, a déclaré Thorne. « Donc, c’était un peu traumatisant, je suppose, car dans le climat actuel des choses, vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer. »

Une fois que Brown a expliqué qu’il était un agent immobilier, montrant même ses références, les agents ont immédiatement retiré les menottes.

“Cet officier est revenu et s’est encore excusé, mais en même temps, le mal est fait”, a déclaré Thorne. « Mon fils était un peu perturbé, il n’a rien vu de tel… il ne va pas l’oublier.

Capt. Timothée Pols de la police du Wyoming a déclaré que les agents ont suivi le protocole en mettant les individus menottés

“Les agents savaient qu’un précédent cambriolage avait eu lieu à cette même adresse le 24 juillet et qu’un suspect avait été arrêté et inculpé pour entrée illégale au cours de cet incident”, a déclaré Pols dans un communiqué. “L’appelant a indiqué que le suspect précédemment arrêté était revenu et était de nouveau entré dans la maison.”

Brown et Thorne croient que s’ils étaient des hommes blancs, les officiers auraient eu une réaction différente.

“Le niveau de la réponse et l’agressivité de la réponse étaient définitivement un retour en arrière, cela m’a vraiment fait reculer”, a déclaré Brown.

“Une équipe SWAT, c’est ce que l’on ressent”, a-t-il déclaré au Washington Post.

Pols a affirmé “qu’il n’y avait pas d’élément racial là-dedans”.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration complète du département de police du Wyoming :

Le 1er août, nos agents ont répondu à un appel au 911 d’un voisin signalant qu’une maison était cambriolée. Les agents savaient qu’un précédent cambriolage avait eu lieu à cette même adresse le 24 juillet et qu’un suspect avait été arrêté et accusé d’entrée illégale au cours de cet incident. L’appelant a indiqué que le suspect précédemment arrêté était revenu et était de nouveau entré dans la maison. Lorsque les agents sont arrivés, il y avait des personnes à l’intérieur de la résidence en question. Les agents ont demandé aux individus de sortir de la maison et les ont menottés conformément au protocole du département. Après avoir entendu les individus expliquer pourquoi ils étaient dans la maison, les agents ont immédiatement retiré les menottes. Le département de la sécurité publique du Wyoming prend au sérieux les appels d’urgence comme celui-ci et les agents se fient à leur formation et à la politique du département dans leur réponse.

“Je me sentais juste vaincu”, a déclaré Thorne au Post. “C’est quelque chose que vous ne voulez jamais que votre enfant voie.”

« J’avais peur, dit-il. « J’avais peur pour mon fils.

Brown a déclaré que la seule pensée qui lui a traversé l’esprit lors de la rencontre avec la police était: “Nous allons mourir aujourd’hui.”

L’incident a duré environ 30 minutes, mais Thorne et Brown ont déclaré que l’impact durerait toute une vie.

“Je me sens assez anxieux, ou nerveux ou peut-être même un peu effrayé par ce que je fais pour me protéger si je vais montrer une maison et que les autorités sont simplement appelées sur un coup de tête comme ça”, a déclaré Brown. « Suis-je juste automatiquement le criminel ? Parce que c’est à peu près comme ça que nous avons été traités dans cette situation.

