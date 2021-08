Un homme parcourt 650 miles pour son premier rendez-vous avec une femme qu’il a rencontrée sur TikTok

in

Internet rapproche vraiment les gens.

Un homme a parcouru plus de 650 miles pour rencontrer une femme qu’il a rencontrée sur TikTok et maintenant ils sont en couple.

Matt Bannon, 26 ans, de Dallas, Texas, a posté une vidéo de lui-même en train de nager qui est devenue virale et a reçu des centaines de réponses de femmes qui ont dit qu’elles s’intéressaient à lui – y compris un athlète olympique, selon SWNS. Un commentaire attira son attention.

Taylor Bier, 25 ans, d’Omaha, Nebraska, a écrit : “Ooo 25, célibataire, j’ai vu qu’il y avait un athlète olympique à bord – je ne pourrais peut-être pas battre ça.”

Il semble qu’elle l’ait fait parce que Bannon a répondu à son commentaire et que les deux ont commencé à échanger des messages, a rapporté SWNS. Bier a déclaré à l’agence de presse que leurs messages étaient “super faciles”.

“Chaque conversation a déclenché une nouvelle conversation”, a-t-elle ajouté.

Matt Bannon a pris l’avion de Dallas, Texas, à Omaha, Nebraska, pour rencontrer Taylor Bier, après avoir commenté une vidéo de lui sur TikTok. (SWNS)

Elle a rapidement demandé à Bannon de s’adresser à FaceTime pour s’assurer qu’il ne falsifiait pas son compte. Ils ont parlé pendant deux heures lors de ce premier appel, a-t-elle déclaré à SWNS.

“Il était bien plus beau que je ne l’aurais jamais pensé”, a déclaré Bier. “Nous sommes tous les deux à moitié–en plaisantant, à moitié sérieusement, j’ai mentionné qu’après la première fois que nous nous sommes rencontrés en personne, nous espérions en quelque sorte nous sentir plus amis qu’autre chose. Cela rendrait tout plus facile, mais, clairement, ce n’était pas le cas.”

Cependant, deux semaines seulement après avoir commencé à parler, Bannon a acheté un billet d’avion pour Omaha afin de pouvoir rencontrer Bier en personne.

“Il l’a réservé un mois à l’avance, nous avons donc encore eu un mois complet pour faire connaissance avant qu’il ne vienne ici pour la première fois”, a expliqué Bier.

Bier a publié une brève vidéo de leur première rencontre qui est également devenue virale, avec plus de 4,5 millions de vues. (SWNS)

Bier a publié une brève vidéo de leur première rencontre qui est également devenue virale, avec plus de 4,5 millions de vues.

“Se rencontrer en personne était tellement mieux que ce à quoi je n’aurais jamais pu m’attendre”, a déclaré Bier à SWNS. “C’est super fou comment les choses se passent.”

Bannon a ajouté: “Dieu merci pour TikTok, n’est-ce pas?”

Selon SWNS, les deux sont maintenant officiellement en couple et se sont déjà rendus visite à quelques reprises. L’agence de presse a indiqué qu’ils prévoyaient de se rencontrer un week-end par mois.

Les deux se fréquentent maintenant officiellement et se voient au moins une fois par mois. (SWNS)

“Nous prenons les choses un mois à la fois. Nous savons tous les deux que nous nous aimons vraiment et que nous ne sommes pas intéressés à rencontrer quelqu’un d’autre”, a déclaré Bier. “Matt plaisante en disant que cette saison du TikTok Bachelor est terminée.”

“Je n’ai vraiment pas l’impression que cela ne fait que trois fois que nous nous voyons en personne, juste à cause de la fréquence à laquelle nous faisons face à FaceTime”, a ajouté Bier. “Nous sommes plus loin que nous ne le sommes ensemble, mais nous considérons que ces trois ou quatre jours ensemble valent vraiment la peine de se manquer entre les deux.”

Bier a expliqué qu’en règle générale, elle ne commente pas les vidéos d’étrangers ni ne suit d’étrangers sur TikTok.

“Mais dans ce cas, je ne sais pas ce qui m’a pris, mais j’ai fait ces deux choses”, a-t-elle déclaré. “C’était en effet une rencontre fortuite, mais en raison de la façon dont les choses se déroulent, j’ai plus que jamais confiance dans le fait que tout arrive pour une raison.”