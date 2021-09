Un homme perd 120 livres et devient triathlète après la mort de sa femme : “Je voulais quelque chose de plus”

in

Bill Bowden est sur le point de se lancer dans son premier triathlon après avoir perdu près de 120 livres.

Bowden, 52 ans, de Burbank, en Californie, a déclaré à Fox News qu’il était assez actif en grandissant – jouant au baseball et à la course à pied. Mais après s’être marié, il s’est lancé dans son travail et est devenu une sorte de « patate de canapé ».

Tout a changé en août 2019, lorsque la femme de Bowden depuis 26 ans est décédée. À l’époque, a déclaré Bowden, il était à son poids le plus lourd : près de 280 livres.

“Quand ma femme est décédée, je me suis retrouvé dans une situation différente”, a déclaré Bowden à Fox. “Je ne savais pas vraiment quoi faire et je ne savais pas qui j’étais. Je n’avais pas vraiment de direction.”

Bill Bowden, 52 ans, de Burbank, en Californie, a perdu environ 120 livres depuis 2019. (Avec l’aimable autorisation de Bill Bowden)

À cette époque, Bowden a commencé à se lier avec l’un de ses collègues – un triathlète qui traversait également une période difficile. Elle avait une course à venir pour laquelle Bowden a accepté de l’aider à se préparer.

“Grâce à cela, elle m’a un peu pris sous son aile”, a déclaré Bowden, ajoutant plus tard: “Elle m’a inspiré, elle m’a motivé.”

Il a dit qu’il s’était inscrit dans une salle de sport et qu’il avait commencé à s’entraîner régulièrement, tandis que son collègue encourageait Bowden à manger plus sainement en lui préparant des salades pour le déjeuner et en lui donnant les recettes.

Samedi, Bowden participe à son premier triathlon, avec deux autres événements prévus plus tard cette année. (Avec l’aimable autorisation de Bill Bowden)

“Le premier mois, j’ai perdu un peu moins de 20 livres”, a déclaré Bowden.

Environ huit semaines après le début de son parcours de remise en forme, en février 2020, Bowden est passé du vélo stationnaire au gymnase à son premier vélo de route. Au début, son ami a commencé à rouler avec lui alors qu’il faisait trois trajets par semaine, parcourant entre 10 et 15 milles, a-t-il déclaré.

“Et puis, avant de le savoir, je parcourais 50, 60 milles par semaine”, a ajouté Bowden.

Bowden a commencé son parcours de santé et de perte de poids après le décès de sa femme en 2019. (Avec l’aimable autorisation de Bill Bowden)

En août 2020, Bowden a rejoint un club de vélo et en novembre, il a parcouru son premier 100 milles.

Alors qu’il poursuivait son parcours de remise en forme, Bowden a également continué à perdre du poids, atteignant 178 livres en janvier 2021. Il a dit à Fox qu’il s’était fait enlever une partie de sa peau supplémentaire à cette époque et qu’il avait perdu 20 livres supplémentaires après cette procédure.

Aujourd’hui, il pèse environ 162 livres, mais il a dit qu’il “n’en aurait jamais fini”.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver ici”, a déclaré Bowden à Fox News. “Pour moi, j’ai réalisé que je voulais une vie meilleure. Je voulais quelque chose de plus… Honnêtement, je ne pensais pas que j’avais le courage de faire en sorte que cela se produise. Et maintenant je sais que je le fais et que je l’ai fait.” (Avec l’aimable autorisation de Bill Bowden)

Pour Bowden, cette mentalité et cette motivation l’ont tourné vers les triathlons. En juin de cette année, il a décidé de s’entraîner pour sa première épreuve, le 2XU Malibu Triathlon, qui se déroulera samedi.

Il a déjà deux autres triathlons prévus plus tard cette année.

Bowden a expliqué qu’avant que son collègue et ami proche ne commence à l’encourager à mieux manger et à faire de l’exercice, il avait l’impression d’avoir “abandonné”.

“[She] m’a motivé et m’a inspiré que ce n’est pas une façon de vivre, ce n’est pas une façon d’être”, a déclaré Bowden, ajoutant: “[She] sauvé ma vie.”

