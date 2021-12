Un homme perd un bras lorsque l’ambulance qui l’a emmené à l’hôpital de Murcie s’est écrasée

15/12/2021 à 21:55 CET

I. Pommier

Un accident spectaculaire dans le rond-point à l’entrée de l’hôpital Los Arcos del Mar Menor, dans la ville murcienne de San Javier, a causé le chaos dans la région, avec vousn grièvement blessé et six mineurs. Tous ont été transférés à l’hôpital Los Arcos et à l’hôpital Arrixaca.

Une camionnette d’ouvriers agricoles il a tenté d’éviter un véhicule en entrant dans le rond-point et est entré en collision avec une ambulance non médicalisée pour le transfert de patients, qui a fait tourner la cloche et a été renversée au bord de la route. En outre, le tourisme a également été impliqué dans l’accident, avec lequel la camionnette a également été touchée.

Plusieurs des journaliers étaient allongés sur le sol après l’accident. Quant aux occupants de l’ambulance, ce il transférait deux personnes âgées (79 et 80 ans) pour des tests à l’hôpital. Parmi eux, un homme de 79 ans a été grièvement blessé. Après avoir été libéré par les pompiers, a dû être transporté d’urgence à l’hôpital Virgen de la Arrixaca pour le amputation d’un bras, comme l’ont confirmé des sources policières.

Plusieurs patrouilles de la Garde civile, de la police locale, des pompiers du Consortium d’extinction d’incendie et de sauvetage de la région de Murcie et trois ambulances avec du personnel de santé de la Gestion des urgences et des urgences sanitaires 061 se sont rendues sur le site.