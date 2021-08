Un homme poignardé lors d’une manifestation anti-vaccination à Los Angeles quitte l’hôpital .

Aucune arrestation n’a été signalée en lien avec le coup de couteau

Un homme qui a été poignardé lorsqu’une manifestation à Los Angeles contre les mandats de vaccination est devenue violente a été libéré de l’hôpital, a annoncé dimanche la police.

L’homme a été poignardé et un journaliste a reçu des coups de pied après qu’une bagarre a éclaté samedi entre des manifestants anti-vaccination et des contre-manifestants devant l’hôtel de ville de LA.

L’identité de l’homme blessé au couteau n’a pas été divulguée et aucune information n’a été donnée sur l’étendue de sa blessure, a rapporté le Los Angeles Times.

L’officier de police de Los Angeles Gutierrez, à gauche, fait pression sur la plaie ouverte d’un manifestant, qui a été poignardé lors d’affrontements entre manifestants anti-vaccination et contre-manifestants lors d’une manifestation anti-vaccination devant l’hôtel de ville de Los Angeles samedi, 14 août 2021. Un homme a été poignardé et un journaliste a été attaqué samedi lors d’une manifestation contre les mandats de vaccination sur la pelouse sud de l’hôtel de ville de Los Angeles après qu’une bagarre a éclaté entre les manifestants et les contre-manifestants, le département de police de Los Angeles et les médias locaux ont déclaré. (Photo AP/Damian Dovarganes)

Aucune arrestation n’a été signalée en lien avec le coup de couteau ou dans l’attaque contre le journaliste de la radio KPCC Frank Stoltze, a déclaré l’officier Mike Lopez du département de police de Los Angeles.

Les violences ont été condamnées par les élus.

“Ne pas porter de masque et être anti-vax, ce n’est pas du patriotisme, c’est de la bêtise”, a déclaré le président du conseil municipal. Nury Martinez dit dans un communiqué. « Nous devons pouvoir avoir des divergences d’opinions sans recourir à la violence. Attaquer les contre-manifestants et les journalistes n’a pas sa place dans une démocratie et certainement pas sa place à Los Angeles. »

Plusieurs centaines de personnes tenant des drapeaux américains, des souvenirs de Trump et des pancartes appelant à la « liberté médicale » se sont rendues au rassemblement de samedi. Un petit groupe de contre-manifestants s’est rassemblé à proximité.

Des manifestants anti-vaccination sont partis, se heurtent à des contre-manifestants lors d’une manifestation anti-vaccination devant l’hôtel de ville de Los Angeles le samedi 14 août 2021. Un homme a été poignardé et un journaliste a été agressé samedi lors d’une manifestation contre le vaccin mandats sur la pelouse sud de l’hôtel de ville de Los Angeles après qu’une bagarre a éclaté entre les manifestants et les contre-manifestants, ont déclaré le département de police de Los Angeles et les médias locaux. (Photo AP/Damian Dovarganes)

Après qu’une bagarre a éclaté, le LAPD a déclaré sur son compte Twitter qu’il était “au courant d’un homme qui a été poignardé et est en train d’être traité”. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital.

Des contre-manifestants ont pu être vus pulvériser du Mace pendant que des membres du rassemblement anti-vaccin criaient des menaces de mort, a rapporté le Times.

Au moins un homme a été vu en train de donner des coups de pied à Stoltze, qui a déclaré à un policier qu’il avait été agressé alors qu’il tentait de mener un entretien.

Stoltze a ensuite tweeté : « Quelque chose m’est arrivé aujourd’hui qui ne s’est jamais produit en 30 ans de reportage. À LA. @LAist. J’ai été poussé, donné des coups de pied et mes lunettes ont été arrachées de mon visage par un groupe de gars lors d’une manifestation – devant l’hôtel de ville lors d’un rassemblement anti-vax Recall @GavinNewsom Pro Trump.

Stoltze a ajouté qu’il est en bon état.

