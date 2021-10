Un homme politique a été «violé et contrôlé» par son ex-partenaire

Les détails de l’affaire sont apparus mercredi, lorsque la femme a fait appel d’une autre décision, concernant l’enfant, rendue par un juge du tribunal de la famille (Photo: .)

Un homme politique qui a été violé «à plusieurs reprises» par un ex-partenaire a interjeté appel concernant son contact avec leur enfant devant la Haute Cour de Londres.

La femme attend maintenant de voir si le juge de la Haute Cour se prononcera en sa faveur lors du dernier tour du litige en cours devant le tribunal de la famille.

Un juge chargé du litige a conclu il y a plusieurs mois que la femme avait été violée par l’homme alors qu’ils vivaient ensemble.

Le juge a conclu que l’homme a commencé à la violer alors qu’elle dormait et l’a soumise à des violences domestiques et à un comportement coercitif et contrôlant.

Les conclusions avaient été tirées selon la prépondérance des probabilités et l’homme a contesté les allégations portées contre lui.

Les détails de l’affaire sont apparus mercredi, lorsque la femme a fait appel d’une autre décision, relative à l’enfant, rendue par un juge du tribunal de la famille.

Mme la juge Arbuthnot, juge de la Haute Cour, a supervisé l’audience d’appel publique devant la Division de la famille de la Haute Cour de Londres.

Elle a pris un certain nombre de décisions pour protéger l’identité de la femme.

Le politicien conteste la décision et attend maintenant de voir si Mme le juge Arbuthnot autorisera son appel (Photo: PA)

La juge Arbuthnot a déclaré que la femme ne pouvait pas être identifiée dans les médias, mais a déclaré qu’elle pouvait être qualifiée de « politicienne ».

Elle a dit que l’homme pouvait être appelé « l’ex-partenaire » de la femme.

La femme vit avec l’enfant et a contesté des décisions prises par un juge de la famille concernant les contacts que l’homme devrait avoir avec l’enfant.

La juge Arbuthnot a appris qu’une ordonnance avait été rendue autorisant l’homme à entrer en contact avec l’enfant dans un «centre de contact supervisé».

On lui a également dit que le juge du tribunal de la famille avait décidé que la femme devait partager les coûts des arrangements de contact avec son ex-partenaire.

Le politicien conteste la décision et attend maintenant de voir si Mme le juge Arbuthnot autorisera son appel et «annulera» l’ordonnance de contact et que les frais devraient être partagés.

L’avocate Charlotte Proudman a déclaré à la juge Arbuthnot: « Une audience d’enquête… a abouti à de graves conclusions contre le père de viols multiples qui ont commencé pendant que la mère dormait, de violence domestique et de comportement coercitif et contrôlant. »

Un avocat représentant la femme a décrit le comportement « abusif » de l’homme comme « prolongé et insidieux ».

Mme la juge Arbuthnot devrait rendre une décision sur l’appel du politicien dans un proche avenir.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();